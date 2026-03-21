صحة الإسماعيلية: المرور على ٥٠ منشأة طبية "خاصة" وغلق 8 منشآت

قامت لجنة من إدارة العلاج الحر التابعة لمديرية الصحة بالإسماعيلية، بالمرور على عدد ٥٠ منشأة طبية خاصة تنوعت تخصصاتها بين ٧ مستشفيات خاصة وعيادات نسا وتوليد، أطفال، عيون، أسنان، وأربعة معامل تحاليل طبية وتخصصات أخرى.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان للتأمين الطبي خلال أيام عيد الفطر المبارك للعام الهجري ١٤٤٧، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بالمحافظة، والتأكد من جاهزية المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وصرحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بأن الحملة أسفرت عن استصدار قرارات غلق لعدد ٨ منشآت مخالفة، بجانب إنذار ١٣ منشأة أخرى؛ لتلافي السلبيات، والتي تضمنت مخالفات لاشتراطات التراخيص ومكافحة عدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

كانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية قامت بتشكيل لجنة برئاسة دكتورة هبة طه، للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية؛ لإحكام الرقابة عليها وضبط المخالف منها.