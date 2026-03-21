العباءة السيناوية تُزيّن لقاء العيد.. مشايخ جنوب سيناء يستقبلون المحافظ بترحابٍ بدوي أصيل

أهدى مشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء، اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، العباءة السيناوية، وذلك ترحيبًا به في أول لقاء يجمعهم، خلال استقبالهم له بمجلس مدينة شرم الشيخ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، عددًا من المشايخ الحكوميين على مستوى مدن المحافظة، في لقاءٍ ودي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وفي إطار حرصه على تعزيز التواصل المستمر مع القيادات المجتمعية.

وخلال اللقاء، رحّب المحافظ بالمشايخ، مقدّمًا لهم التهنئة بهذه المناسبة المباركة، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يقوم به المشايخ الحكوميون في دعم الاستقرار المجتمعي، وتعزيز روح الترابط والتماسك بين أبناء المحافظة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أهمية استمرار قنوات التواصل والتنسيق الدائم مع المشايخ في مختلف مدن المحافظة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، ودعم جهود التنمية الشاملة، والحفاظ على النسيج المجتمعي.

من جانبهم، أعرب المشايخ عن تقديرهم لهذه اللفتة الطيبة، مؤكدين دعمهم الكامل لجهود المحافظة، وحرصهم على التعاون المستمر بما يحقق مصالح أبناء جنوب سيناء.

وفي ختام اللقاء، أهدى المشايخ والعواقل المحافظ العباءة السيناوية، باعتبارها رمزًا بدويًا أصيلًا يعكس التقدير والاحترام، وتعبيرًا عن اعتزازهم بدوره في قيادة مسيرة التنمية على أرض المحافظة.