إغلاق المحال 9 مساءً والعمل "عن بُعد".. 10 إجراءات استباقية من الحكومة لتأمين الغذاء والطاقة
خطوبة ملك أحمد زاهر وشريف عمرو الليثي
نزل 150 جنيها ..الذهب يهوى رغم احتفالات عيد الفطر و عيد الأم.. تفاصيل
بعد العاصفة الترابية .. الأرصاد تعلن موعد التحسن في الأحوال الجوية وانتهاء البرودة
حزب الله يعلن استهداف قاعدة نفتالي غرب بحيرة طبريا بدفعة صاروخية
البنك المركزي الروسي يخفض الفائدة إلى 15% وتوقعات بتراجع التضخم
أخبار التوك شو: موقع إذاعة القرآن الكريم يحقق 51 مليون زيارة في أيام.. والأرصاد تعلن موعد انتهاء التقلبات الجوية
الأركان الإيرانية تتوعد: الرد بضربات أعمق على أي استهداف لمنشآتنا
الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تُجري الكشف الطبي لـ 4.7 مليون شاب وفتاة
موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
أسرار جديدة فى أزمة الرقابة وسحب فيلم «سفاح التجمع»
بدوي: إنهاء وتسوية مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز نهاية يونيو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تعدٍ على التيار الكهربائي.. 3.5 مليون طلب وشكوى خلال العام

وزير الكهرباء
وفاء نور الدين

كشف تقرير تلقاه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يرصد مؤشرات الأداء لمنظومة الشكاوى بمنصاتها المختلفة، وكذلك أدواتها، فى جميع القطاعات والشركات التابعة، عن تلقى ما يقرب من 3.5 مليون شكوى وطلب خلال عام 2025، عبر مختلف قنوات التواصل الرقمية المختلفة، ومنها البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ومركز خدمة المواطنين وقنوات التواصل الاجتماعى وخدمات الكهرباء الذكية وتطبيقى “صور مشكلتك، وفواتير الكهرباء”، ومركز تلقى الشكاوى على الخط الساخن (121)، بالإضافة إلى الوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين، والالتزام بمعايير الجودة فى التعامل مع الشكاوى من خلال فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة، والاستجابة للبلاغات والشكاوى بنسبة إنجاز تصل إلى 99.9% من إجمالي الشكاوى المقدمة.

وأشار التقرير إلى تباين وتنوع هذه الشكاوى ما بين فنية وأخرى تجارية ورصد التحليل الفنى أن طبيعة المنطقة والنشاط السائد ينعكس على نوعية الشكاوى، وشملت الشكاوى بلاغات خاصة بالتعدي على التيار الكهربائي وسرقات للكهرباء، وتنوعت الشكاوى بين القطاعات الفنية والتجارية وشحن العدادات مسبقة الدفع، وطلبات لتوصيل الكهرباء، وتركيب عدادات، وكذلك طلبات إحلال الشبكات والمهمات وغيرها من الطلبات والشكاوى التى تمت الاستجابة السريعة لها والتواصل المباشر مع المشتركين والاستجابة لمطالبهم بسرعة الفحص والدراسة وتقديم الحلول وإصلاح العطل أو الخلل.

وشمل التقرير حساب الوقت منذ الإبلاغ عن الشكوى والانتهاء منها فى إطار معايير الجودة والكفاءة.

ورصد التقرير تطور المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء، والتي تتيح للمواطن حاليا الحصول على 26 خدمة مختلفة، وتلقى المنصة حوالي 1.6 مليون طلب تركيب عداد كودى خلال عام  2025.

وقال الدكتور محمود عصمت إن الكهرباء متاحة بجودة واستدامة واستمرارية لجميع الاستخدامات على جميع الجهود، وإن المواطن من حقه الحصول على خدمات كهربائية لائقة تتناسب وحجم التطور الذى تم في البنية الأساسية على مستوى الدولة بصفة عامة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة، وما توليه الدولة من اهتمام لقطاع الكهرباء كركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وأكد المتابعة المستمرة لمنظومة الشكاوى واستخدام التقنيات الحديثة لتحليل الشكاوى وتصنيفها آليا والقضاء على أسبابها الجذرية، وقياس الفترة اللازمة لحل كل شكوى وإصلاح العطل وتحسين مؤشرات جودة التغذية الكهربائية.

كما أكد رفع كفاءة منظومة الطاقة وتحسين معدلات الأداء للشركات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أهمية التواصل المباشر مع المشتركين من خلال مراكز خدمة العملاء.

وزير الكهرباء الطاقة المتجددة الكهرباء وزارة الكهرباء سرقة الكهرباء

