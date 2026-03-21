لو مكسلة .. اعرفي طريقة عمل بديل الكشري

يعد الكشري من أشهر الأكلات المقدمة في احتفالات عيد الفطر المبارك حيث أنه من الأكلات الشعبية الشهيرة في مصر ولكن يحتاج تحضيره في المنزل الى وقت ومجهود كبير.

لذا نعرض لكم طريقة عمل بديل الكشري في المنزل من خلال خطوات الشيف توتا مراد مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير

كيلو مكرونة مرمرية مسلوقة

بصل مقلي

3 كوب عصير طماطم

2 ملعقة كبيرة سكر

ملح

فلفل اسود

شطة

2 قرن فلفل أخضر حار

زيت

للتقديم

عدس بجبة مسلوق

طريقة عمل بديل الكشري



سخني الزيت على النار ثم قلبي السكر حتى يتكرمل ثم ضعي الطماطم والملح والفلفل والشطة مع الفلفل الحار وتترك على النار حتى تتسبك جيدا

اضيفي جزء من البصل المحمر وقلبي جيدا ثم اخفقيهم بالهاند بلندر ثم ضعي المكرونة وتقلب.

ضعي المكرونة في طبق التقديم ومعها العدس بجبة والبصل المحمر.