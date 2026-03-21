إعلامي يعلق على حالة الجو قبل مباراة الأهلي والترجي

علق الإعلامي خالد الغندور على حالة الطقس اليوم، السبت، وتضرر مباراة اليوم بين الأهلي والترجي.

وكتب خالد الغندور، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "هل الجو الممطر في صالح الأهلي وبيراميدز ولا في صالح الترجي والجيش الملكي؟".

وتتوجه حاليا جماهير الترجي التونسي لاستاد القاهرة لحضور مباراة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) قرر حرمان جماهير الأهلي بالإيقاف لمباراتين بسبب أحداث الشغب في مباراة الجيش الملكي.

وتنطلق مباراة الأهلي والترجي اليوم، السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة.

كان الترجي حقق الفوز أمام الأهلي بهدف نظيف في رادس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.