الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
أصل الحكاية

خارج قوانين الفيزياء.. خدعة بصرية مدهشة حيرت الزوار في قلب الأطلسي| إيه الحكاية

بحيرة سورفاغسفاتن
أمينة الدسوقي

في مشهد يبدو وكأنه خارج قوانين الفيزياء، تقف بحيرة «سورفاغسفاتن» شاهدة على واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية إثارة للدهشة، حيث توحي للناظر بأنها تطفو فوق مياه المحيط الأطلسي، في خدعة بصرية مدهشة حيرت الزوار وأثارت فضول العلماء والمصورين على حد سواء.

موقع استثنائي يصنع الوهم

تقع البحيرة، المعروفة أيضا باسم «ليتيسفاتن»، في جزيرة فاغار ضمن أرخبيل جزر فارو، وتعد الأكبر في المنطقة بمساحة تقارب 3.4 كيلومترات مربعة ورغم أنها بحيرة طبيعية من حيث التكوين الجيولوجي، فإن موقعها الفريد فوق منحدر صخري يرتفع نحو 32 مترا عن مستوى سطح البحر، هو السر الحقيقي وراء هذا المشهد الخادع.

خدعة بصرية تحير العقول

لا يظهر هذا الوهم البصري إلا من زوايا محددة بعناية، خصوصا عند الوقوف في الطرف الجنوبي للبحيرة من هناك، يبدو سطح الماء وكأنه يمتد مباشرة إلى حافة الجرف، ما يخلق انطباعا مذهلا بأن البحيرة معلقة في الهواء فوق المحيط.

لكن الحقيقة مختلفة تمامًا، إذ تنحدر الأرض تدريجيا نحو الداخل، ما يخفي الفارق في الارتفاع ويعزز هذا التأثير البصري الفريد.

تضاريس تعزز الخداع

تلعب الطبيعة الجغرافية المحيطة دورا محوريا في تضخيم هذا المشهد، حيث تحيط بالبحيرة منحدرات شاهقة تزيد من الإحساس بالارتفاع والانفصال عن سطح البحر ويكتمل هذا المشهد الدرامي بتدفق مياه البحيرة عبر شلال «بوسدالافوسور» الذي يبلغ ارتفاعه نحو 30 مترا، قبل أن تصب في نهاية المطاف في المحيط الأطلسي.

نقطة التقاء بين عالمين

تمثل البحيرة منطقة تفاعل فريدة بين المياه العذبة والمالحة، وهو ما يمنحها أهمية بيئية وجغرافية خاصة كما أصبحت مقصدا سياحيا بارزا، يجذب أعدادا متزايدة من الزوار والمصورين الساعين لالتقاط صور لهذه الظاهرة النادرة، التي لا يمكن رؤيتها إلا من مواقع محددة.

جدل الأسماء قصة تاريخية ممتدة

لا يقتصر تميز البحيرة على شكلها فقط، بل يمتد أيضا إلى اسمها الذي لا يزال محل خلاف بين السكان المحليين.

ففي حين يفضل سكان قرية «سورفاغور» الاسم المرتبط بها «سورفاغسفاتن»، يطلق عليها سكان القرى الشرقية مثل «ميذفاغور» و«ساندافاغور» اسم «ليتيسفاتن».

ويعود هذا التباين إلى جذور تاريخية، إذ تعد سورفاغور من أقدم القرى في المنطقة، حيث تعود إلى القرن التاسع الميلادي، بينما ظهرت تسميات أخرى لاحقًا نتيجة للتطورات السكانية والتقسيمات الإدارية.

عندما تتحدى الطبيعة إدراكنا

تجسد «سورفاغسفاتن» مثالا حيا على قدرة الطبيعة على خداع الحواس البشرية، حيث تبدو وكأنها تتحدى قوانين الجاذبية، بينما هي في الواقع نتاج تفاعل دقيق بين التضاريس وزوايا الرؤية.

وبفضل هذا المشهد الاستثنائي، رسخت البحيرة مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في جزر فارو، ووجهة لا تفوت لعشاق الطبيعة والتصوير، حيث يلتقي الجمال بالغموض في لوحة طبيعية تأسر الأبصار.

مأساة تهز الإسكندرية.. شاب ينهي حياة والدته و5 من أشقائه

قرار عاجل من إدارة الأهلي عقب الخروج الإفريقي | تفاصيل

أبويا مبيصرفش علينا وأمي انتحرت الأول.. اعترافات مثيرة لقاتل كرموز

«لاعيبة بملايين والنتيجة صفر».. نجم الزمالك يُهاجم بن شرقي وزيزو وإمام بعد الخروج الإفريقي

«شوية فشلة» .. ناقد رياضي يُهاجم نجوم الأهلي بعد الخروج من دوري الأبطال

9 لاعبين من الأهلي.. «الغندور» يُثير الجدل بسبب قائمة المنتخب

اللهم بحق فاطمة وأبيها.. الحبيب علي الجفري: دعاء خطبة العيد صحيح ومحبة أهل البيت من عقيدة أهل السُنة

جائز شرعُا.. شيخ الأزهر يعلق على حكم التوسل في الدعاء

اليوم.. قمة نارية بين الأهلي والزمالك في ختام دوري سوبر رجال الطائرة

قمة الأهلي والزمالك تحسم لقب دوري سوبر سيدات الطائرة

18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة أوبتاسيا للاسكواش في إنجلترا

انحراف الحاجز الأنفي.. أسباب لا تتوقعها عن الشخير أثناء النوم

لوك مختلف .. نسرين طافش تستعرض جمالها عبر إنستجرام | شاهد

ليلة سوداء في إسرائيل | لحظة جمع أشلاء جثث الهجوم الإيراني علي جراد.. وحسرة «بن غفير»

بالحجاب.. سارة سلامة تخطف الأنظار بظهورها عبر إنستجرام بإطلالة بسيطة|شاهد

فضيحة على الطريق .. فيديو يوثق تحــ.ـرش شاب بسيدة داخل ميكروباص بسوهاج

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

