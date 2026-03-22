زيلينسكي: نعمل مع الاتحاد الأوروبي على إعداد قانون لمصادرة النفط من أسطول الظل

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا والاتحاد الأوروبي يعملان على وضع قانون من شأنه أن يسمح بمصادرة النفط من السفن التابعة لأسطول الظل.

وأشار زيلينسكي، إلى أن فرنسا اتخذت، في الأيام الأخيرة، خطوة مهمة أخرى من وجهة نظره، باحتجازها ناقلة تابعة لأسطول الظل تستخدمها روسيا لنقل النفط.

وأضاف الرئيس الأوكراني، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم /الأحد/ - "هذه الناقلة خاضعة بالفعل لعقوبات من جانب أوكرانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. لكن الروس ما زالوا يستخدمونها. فهي تنقل بشكل منتظم النفط الروسي والإيراني على حد سواء".

واعترضت البحرية الفرنسية، أمس الأول الجمعة، ناقلة نفط في البحر الأبيض المتوسط للاشتباه في انتمائها لأسطول الظل الروسي.