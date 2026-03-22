برلماني: تحركات الرئيس السيسي تعكس دبلوماسية استباقية لاحتواء التصعيد

أكد النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الجولة الخليجية التي قام بها عبد الفتاح السيسي إلى كل من البحرين والمملكة العربية السعودية، تمثل تحركا دبلوماسيا استباقيا يعكس إدراك القيادة السياسية المصرية بخطورة المرحلة الراهنة، وضرورة التحرك العاجل لاحتواء التوترات ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات مفتوحة، مشيرا إلى أن توقيت الزيارة يحمل دلالات سياسية بالغة الأهمية، حيث جاءت في ظل تصاعد حدة التوترات الإقليمية، وهو ما يؤكد جدية التحركات المصرية لاحتواء الأزمة، عبر تكثيف التنسيق مع الأشقاء وتفعيل قنوات الحوار السياسي.



وقال «محسب» إن الرسائل التي حملتها تحركات الرئيس السيسي، خاصة فيما يتعلق بضرورة وقف الاعتداءات والعودة إلى المسار التفاوضي، تعكس تبني مصر لنهج واضح يقوم على تغليب الحلول السياسية، ورفض الانجرار إلى أي مسارات تصعيدية قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في المنطقة، مضيفا أن التحركات المصرية تعكس أيضا سعي القاهرة لإعادة إحياء مفهوم العمل العربي المشترك، من خلال توحيد الرؤى وتنسيق المواقف لمواجهة التحديات الإقليمية، قائلا:" مصر تتحرك من منطلق مسؤوليتها التاريخية في الحفاظ على استقرار المنطقة وصون مقدرات شعوبها."



ولفت عضو مجلس النواب إلى أن مصر باتت تلعب دورا محوريا في إدارة الأزمات الإقليمية، ليس فقط من خلال دعم الأشقاء، ولكن عبر العمل كقناة اتصال فاعلة تسهم في تقريب وجهات النظر وفتح مسارات للتهدئة، وهو ما يعزز فرص الحلول السياسية ويحد من احتمالات التصعيد العسكري، مؤكدا أن التحرك المصري يعكس توازنا دقيقا بين دعم استقرار الدول العربية والحفاظ على قنوات التواصل مع مختلف الأطراف، بما يسهم في خلق بيئة مواتية للحوار، ويعزز من فرص الوصول إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة.



وشدد النائب أيمن محسب على أن مصر بقيادة الرئيس السيسي، تواصل أداء دورها كصمام أمان للمنطقة، من خلال دبلوماسية نشطة ومسؤولة تستهدف احتواء الأزمات، وترسيخ الاستقرار، وتغليب منطق الحوار على الصراع، داعيا المجتمع الدولي عامة والعربي خاصة بدعم التحركات المصرية من أجل احتواء التصعيد الراهن.