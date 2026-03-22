بسبب خلافات الجيرة.. تفاصيل حبس طرفي مشاجرة فى البحيرة

قررت جهات التحقيق المختصة ، حبس طرفي مشاجرة بسبب خلافات بينهم حول الجيرة فى محافظة البحيرة وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات،

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات بينهم حول الجيرة بالأرض فى محافظة البحيرة.

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام القائم على النشر بتصوير أحد الأشخاص حال محاولته التعدى عليه بالبحيرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 18 مارس الجارى نشبت مشاجرة بين طرف أول (مزارع،والدته) وطرف ثان (مزارع) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة حوش عيسى بالبحيرة، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب لخلافات بينهم حول الجيرة بالأرض " دون حدوث إصابات".

تمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة فى حينه وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.