سماء ملبدة وأمطار متقطعة في طور سيناء.. واستنفار كامل لمواجهة الطوارئ

شهدت مدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، تقلبات جوية مفاجئة، حيث غطّت السحب سماء المدينة، وتساقطت أمطار خفيفة على فترات متقطعة، ما دفع الوحدة المحلية إلى إعلان حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لأي مستجدات خلال الساعات المقبلة.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى، وتجهيز معدات الحملة للتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، مؤكدًا أن الطرق الدولية والساحلية الواقعة في نطاق المدينة تعمل بشكل طبيعي، ولم تتأثر بحالة الطقس.

وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع جميع الجهات المعنية للتعامل مع أي احتمالات لحدوث سيول، مشيرًا إلى تنفيذ جولات مرورية على مخرات السيول والبحيرات والسدود الصناعية، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ جنوب سيناء.

من جانبه، أكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، في بيان اليوم، أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات، مع استمرار التواصل على مدار الساعة مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، لمتابعة تطورات الحالة الجوية أولًا بأول في مختلف مدن المحافظة.

وأوضح المركز أن الطقس يسوده الغطاء السحابي في جميع مدن جنوب سيناء، مع رفع درجة الجاهزية للمعدات الثقيلة والتأكد من كفاءتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ خطة الطوارئ العاجلة في حال تفاقم التقلبات ، مؤكدًا أن جميع الطرق والموانئ البحرية مفتوحة وتعمل بصورة طبيعية.