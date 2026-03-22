قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هبوط 140جنيها .. أسعار الذهب اليوم الأحد 22 مارس
الدفاعات الجوية الإماراتية : تعاملنا مع 4 صواريخ باليستية و 25 طائرة مسيرة قادمة من ايران
أعلى سعر لصرف الدولار اليوم الأحد
ثغرة أمنية .. خطر يُهدّد مستخدمي هواتف ايفون
الليلة.. إياد نصار يكشف كواليس مسلسل صحاب الأرض في برنامج واحد من الناس
الداخلية القطرية تعلن العثور على المفقود السابع في حادث سقوط الطائرة المروحية
نتنياهو من موقع القصف الإيراني في عراد: حان الوقت لانضمام قادة دول أخرى للحرب
41 سائحًا يتجولون على ممشى كورنيش بني سويف ضمن رحلتهم النيلية بين القاهرة وأسوان
بياض نادر يكسو أرض التجلي.. ثلوج سانت كاترين ترسم لوحة شتوية ساحرة
الخارجية: تصعيد المستوطنين في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي
مصر تدين اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وتطالب بحماية الفلسطينيين
مصر تعزي قطر وتركيا في ضحايا حادث سقوط طائرة مروحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

خلال عطلة عيد الفطر.. مرور مكثف على وحدات ومراكز طب الأسرة بدمياط

زينب الزغبي

قامت مديرية الصحة بدمياط،  بالمرور المكثف على وحدات ومراكز طب الأسرة بمدن وقرى محافظة دمياط خلال عطلة عيد الفطر المبارك من قبل فرق إشراف الإدارات الصحية وذلك خلال فترات العمل الصباحية والمسائية والليلية بنسبة تغطية تجاوزت ٢٠٠٪ لجميع منشآت الرعاية الأولية بكل إدارة.

وتم المرور على مراكز صحة أسرة أول وثان وثالث ورابع والسنانية والطبي العام ووحدات الخياطة وشطا والعنانية والسيالة والشعراء وأولاد حمام ومكتب صحة المنتزة بمركز ومدينة دمياط 
ومركز طب الأسرة بمدينة كفر سعد ووحدات كفر سعد البلد وكفر شحاتة ودار السلام والبدراوي والإسماعيلية والتوفيقية والعباسية والابراهيمية البحرية والابراهيمية القبلية والسعدية البحرية والسعدية القبلية والمحمدية والنواصرية وابو سعادة وأبو عدوي والوسطاني وام الرزق والبنك وعزبة ٨ والسوالم والزهراء وكفر المنازلة وكفر سليمان ومركز المرابعين بمركز كفر سعد
ومركز طب الأسرة بمدينة فارسكور ومركز تفتيش السرو ووحدات العبيدية والحوراني وميت الشيوخ وكفر العرب وكفر الشناوي والناصرية وشرباص ومدين والبراشية والضهرة والغوابين والعطوي والغنيمية والرحامنة وابوجريدة والطرحة والأربعين وكرم ورزوق وأولاد خلف وحجاجة بمركز فارسكور ورعاية ومكتب الصحة بمدينة الروضة ومركز طب الأسرة بمدينة الزرقا ومدينة السرو ومركز سيف الدين و خدمات دقهلة والكاشف الجديد وعطالله وحجازي حسنين وميت الخولي والزعاترة وكفر المياسرة وشرمساح وكفر تقي والباز
ووحدات الكحيل والجبايلة والركابية وجمصة والبساتين وأم الرضا بمركز كفر البطيخ ورعاية ومكتب الصحة بمدينة كفر البطيخ.


يأتي ذلك في سبيل الوقوف على تحقيق أقصى درجات الانضباط الإداري والفني للعاملين وانتظام تقديم الخدمات الصحية خلال عطلة عيد الفطر بالفترات الصباحية والمسائية والليلية وانتظام تقديم خدمات الطوارئ على مدار ٢٤ ساعة بالمنشآت المركزية
وضمان توافر الأدوية والمستلزمات ومراجعة تقديم الخدمات والتسجيل الطبي وسلامة التجهيزات بأقسام الطوارئ 
والتأكد من توافر طعوم الجرعة الصفرية لفيروس بي وطعم شلل الأطفال لحديثي الولادة 
وكذلك توافر أرصدة كافية مصل العقر بالمراكز المقررة
وانتظام تقديم خدمات مبادرة فحص المقبلين على الزواج وصرف الألبان شبيهة لبن الأم لمستحقيها من المنافذ المقررة لتقديم الخدمة بنطاق كل إدارة
وخدمات مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثي الولادة وسحب عينات الغدة الدرقية 
وانتظام تقديم خدمات تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة
بما يضمن تعزيز إتاحة الخدمات الصحية الطارئة والملحة خلال العطلة الرسمية للمواطنين بجودة عالية تحظى رضاهم.
 

دمياط محافظ دمياط صحه مستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور

9 لاعبين من الأهلي.. «الغندور» يُثير الجدل بسبب قائمة المنتخب

محمد عبد الجليل، المعروف بـ "جاليليو

بطريقة ساخرة وجريئة.. «جاليليو» يُثير غضب جماهير الأهلي بعد الخسارة من الترجي

زيزو

تامر عبد الحميد يُوجّه رسالة ساخرة لـ «زيزو» بعد خسارة الترجي 3-2

توروب

فضح إدارة النادي وأداء «توروب»| إعلامي يصف الأهلي بـ«الفشل»: خسارة مالية وشرفية وانضباط مفقود

ثلاثي الاهلي

«الدردير» يوجّه رسالة نارية لثلاثي الأهلي القادم من الزمالك بعد الخسارة القاسية

الأرصاد الجوية

الذروة الأربعاء.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الخطيب وتوروب

«توروب» يُهدّد خزينة الأهلي.. الشرط الجزائي قد يصل لـ 150 مليون جنيه لفسخ تعاقده | تفاصيل

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 ..هل تقرر تغييره؟| التعليم تحسم الجدل

ترشيحاتنا

هواتف Xiaomi 18

بأقوى معالج ومواصفات تصوير احترافية.. شاومي تطلق سلسلة هواتف Xiaomi 18

هاتفي iQOO Neo 10 وNeo 10 Pro

تنافس سامسونج.. iQOO تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

ساعة أوبو

بتصميم مذهل أوبو تغزو الأسواق بساعة ذكية جديدة إليك أهم مواصفاتها

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب خطوبتها.. 10 صور لـ ملك أحمد زاهر

ماسك العيد .. بياض البيض والأرز لبشرة ناعمة ومشرقة

نفس اللوك يُثير الجدل على الفيس بوك .. مقارنة بين ملك وليلي أحمد زاهر

كوب القهوة الصباحي.. أمراض خطيرة تفادها

فيديو

جانب من الفيديو المتداول بسوهاج

فضيحة على الطريق .. فيديو يوثق تحــ.ـرش شاب بسيدة داخل ميكروباص بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد