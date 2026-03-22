خلال عطلة عيد الفطر.. مرور مكثف على وحدات ومراكز طب الأسرة بدمياط

قامت مديرية الصحة بدمياط، بالمرور المكثف على وحدات ومراكز طب الأسرة بمدن وقرى محافظة دمياط خلال عطلة عيد الفطر المبارك من قبل فرق إشراف الإدارات الصحية وذلك خلال فترات العمل الصباحية والمسائية والليلية بنسبة تغطية تجاوزت ٢٠٠٪ لجميع منشآت الرعاية الأولية بكل إدارة.

وتم المرور على مراكز صحة أسرة أول وثان وثالث ورابع والسنانية والطبي العام ووحدات الخياطة وشطا والعنانية والسيالة والشعراء وأولاد حمام ومكتب صحة المنتزة بمركز ومدينة دمياط

ومركز طب الأسرة بمدينة كفر سعد ووحدات كفر سعد البلد وكفر شحاتة ودار السلام والبدراوي والإسماعيلية والتوفيقية والعباسية والابراهيمية البحرية والابراهيمية القبلية والسعدية البحرية والسعدية القبلية والمحمدية والنواصرية وابو سعادة وأبو عدوي والوسطاني وام الرزق والبنك وعزبة ٨ والسوالم والزهراء وكفر المنازلة وكفر سليمان ومركز المرابعين بمركز كفر سعد

ومركز طب الأسرة بمدينة فارسكور ومركز تفتيش السرو ووحدات العبيدية والحوراني وميت الشيوخ وكفر العرب وكفر الشناوي والناصرية وشرباص ومدين والبراشية والضهرة والغوابين والعطوي والغنيمية والرحامنة وابوجريدة والطرحة والأربعين وكرم ورزوق وأولاد خلف وحجاجة بمركز فارسكور ورعاية ومكتب الصحة بمدينة الروضة ومركز طب الأسرة بمدينة الزرقا ومدينة السرو ومركز سيف الدين و خدمات دقهلة والكاشف الجديد وعطالله وحجازي حسنين وميت الخولي والزعاترة وكفر المياسرة وشرمساح وكفر تقي والباز

ووحدات الكحيل والجبايلة والركابية وجمصة والبساتين وأم الرضا بمركز كفر البطيخ ورعاية ومكتب الصحة بمدينة كفر البطيخ.



يأتي ذلك في سبيل الوقوف على تحقيق أقصى درجات الانضباط الإداري والفني للعاملين وانتظام تقديم الخدمات الصحية خلال عطلة عيد الفطر بالفترات الصباحية والمسائية والليلية وانتظام تقديم خدمات الطوارئ على مدار ٢٤ ساعة بالمنشآت المركزية

وضمان توافر الأدوية والمستلزمات ومراجعة تقديم الخدمات والتسجيل الطبي وسلامة التجهيزات بأقسام الطوارئ

والتأكد من توافر طعوم الجرعة الصفرية لفيروس بي وطعم شلل الأطفال لحديثي الولادة

وكذلك توافر أرصدة كافية مصل العقر بالمراكز المقررة

وانتظام تقديم خدمات مبادرة فحص المقبلين على الزواج وصرف الألبان شبيهة لبن الأم لمستحقيها من المنافذ المقررة لتقديم الخدمة بنطاق كل إدارة

وخدمات مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثي الولادة وسحب عينات الغدة الدرقية

وانتظام تقديم خدمات تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة

بما يضمن تعزيز إتاحة الخدمات الصحية الطارئة والملحة خلال العطلة الرسمية للمواطنين بجودة عالية تحظى رضاهم.

