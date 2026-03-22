إيلاريا سمير: جولة الرئيس السيسي بالخليج خطوة مهمة لدعم الاستقرار الإقليم

أشادت النائبة إيلاريا سمير حارص،عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بالجولة الخليجية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت كلًا من قطر والإمارات العربية المتحدة يوم الخميس، ثم المملكة العربية السعودية والبحرين يوم السبت، مؤكدة أن هذه الزيارات تمثل خطوة مهمة لتعزيز أواصر التعاون والتكامل العربي في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضحت النائبة أن الجولة تعكس حرص القيادة السياسية المصرية على دعم العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج الشقيقة، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري، خاصة في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والأمن الغذائي.

كما أكدت أن لقاءات الرئيس السيسي مع قادة الدول الخليجية تناولت سبل تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها دعم الاستقرار في المنطقة، ومواجهة التحديات الأمنية، ومكافحة الإرهاب، إلى جانب التأكيد على أهمية العمل العربي المشترك.

وأشارت النائبة إيلاريا سمير حارص إلى أن هذه الجولة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، ما يعزز من مكانة مصر كركيزة أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار في المنطقة.

واختتمت بيانها بالتأكيد على أن تحركات القيادة السياسية الخارجية تعكس رؤية واضحة لتعظيم الدور المصري إقليميًا ودوليًا، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الأشقاء العرب بما يحقق مصالح الشعوب العربية ويعزز من مسيرة التنمية.