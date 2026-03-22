مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم بالخانكة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول شخص جثة هامدة واخر مصاب.



وانتقلت قوة أمنية وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بمنطقة عزبة البنك دائرة مركز الخانكة ما أسفر عن وفاة شخص يدعي " خالد ر ع" 25 سنه وإصابة " عبد الله ص ع" 21 سنه وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.