الولايات المتحدة تهنئ أنوتين تشارنفيراكول على إعادة انتخابه رئيسا لوزراء تايلاند

هنأت الولايات المتحدة أنوتين تشارنفيراكول بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للوزراء في تايلاند.



وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان نشرته الوزارة اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تُثمن بشدة تحالفها وصداقتها العميقة مع تايلاند، والتي تمتد لما يقارب قرنين من الزمان.



كما أشاد روبيو بتعاون رئيس الوزراء التايلاندي الوثيق مع واشنطن في الأولويات الرئيسية، بما في ذلك الازدهار الاقتصادي، والتعاون في مجال إنفاذ القانون لمكافحة الاحتيال الإلكتروني، وتحديث التحالف الدفاعي، والمساهمة في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.



وأكد أن الولايات المتحدة "تتطلع إلى العمل عن كثب مع رئيس الوزراء أنوتين وحكومته الجديدة لتعزيز العلاقات الأمريكية التايلاندية من خلال دعم السلام والازدهار لشعبينا. وسنواصل معا العمل على جعل بلدينا أكثر أمانا وقوة وازدهارا".