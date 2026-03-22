محافظ جنوب سيناء: منشآت حماية السيول نجحت في التصدي للأمطار

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، من داخل غرفة العمليات والطوارئ بالمحافظة، تداعيات موجة الأمطار الأخيرة التي شهدتها مدن المحافظة، مؤكدًا كفاءة وجاهزية منشآت الحماية من السيول، والتي أثبتت قدرتها على توجيه المياه إلى مساراتها الطبيعية وتخزينها في البحيرات دون وقوع أضرار كبيرة.

متابعة الوضع في المدن

سانت كاترين: شهدت المدينة سقوط أمطار متوسطة مع تدفق سيول من قمم الجبال نحو بحيرة وادي الطرفة ووادي أسيل عبر مخرات السيول. وأدت منشآت الحماية إلى منع أي خسائر بشرية، مع بعض الخسائر المادية البسيطة، وتم التواصل مع مشايخ الوديان للإبلاغ عن أي تلفيات، ولم يرد أي بلاغات.

طور سيناء: هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة، وشهد وادي ميعر ووادي إسلا وعريق تدفق سيول تم توجيهها عبر تجمعات البحيرات المخصصة، ما ساهم في احتواء المياه وتجميعها داخل السدود الحالية. حاليًا، تُجرى أعمال شفط تجمعات المياه من بعض الشوارع والوضع مستقر.

شرم الشيخ: هبت رياح شديدة أدت إلى أضرار بسيطة، دون تأثير على الوديان أو الشواطئ، ولا توجد أي خسائر.

رأس سدر وأبو زنيمة وأبو رديس: الأحوال مستقرة، وسقوط أمطار خفيفة في أبو زنيمة لم يؤثر على الحياة اليومية.

دهب: هطول نُوة خفيفة مع أمطار محدودة، دون أي أضرار، والوضع الآن مستقر.

نويبع: أمطار خفيفة مع غيوم، وتم استئناف الملاحة في الميناء، ولا توجد أي خسائر.

طابا: هبوب رياح شديدة دون أي خسائر، والوضع مستقر تمامًا.

استعدادات ومتابعة مستمرة

أكد المحافظ رفع الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد القصوى طبقًا للتوجيهات المسبقة، وتحرك فرق العمل فورًا للتعامل مع تجمعات المياه، مع الدفع بسيارات الشفط لرفع المياه أولًا بأول فور توقف الأمطار، ما ساهم في إعادة الحركة إلى طبيعتها بالشوارع والميادين.

وأشار إلى استمرار المتابعة اللحظية من غرفة الطوارئ والتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة لأي مستجدات، وحماية المواطنين. .