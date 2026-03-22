تنبيه جوي: نشاط للرياح الترابية بالجنوب وأمطار متفرقة تمتد للقاهرة
الزمالك يسجل الهدف الأول في مرمى أوتوهو برأسية حسام عبد المجيد
الرئيس اللبناني: الهجمات الإسرائيلية على جسر القاسمية مقدمة لغزو بري وتوطيد احتلال الجنوب
هجمة وحيدة فقط.. أوتوهو يفرض التعادل السلبي علي الزمالك في أول ربع ساعة
‏أبو الغيط يعزي في ضحايا حادث سقوط الطائرة المروحية القطرية
مسئول أممي لـ جارديان: إسرائيل تسحق أونروا في غزة والعالم يتفرج في صمت
الأرصاد: طقس الاثنين مائل للدفء نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 12 درجة
تحية لمصر والمصريين.. نجلة الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم تتبرأ من والدها
نتنياهو يهدد باستهداف القادة الإيرانيين بعد الضربات الصاروخية على جنوب إسرائيل
يجلب الألم والدمار للجميع.. الأوقاف: نحذر من مآلات التصعيد ومخططات هدم الدول
الرئيس السيسي والملك عبدالله يؤكدان وحدة الموقف المصري الأردني في ضرورة خفض التصعيد والتوتر الراهن
عندك خنقة بدون سبب .. اعرف الحل

قال الدكتور سعيد متولى، استشاري التغذية العلاجية، أن الجميع يبحث عن السعادة ولكنها ليست مجرد شعور عابر بل هى نتاج مجموعة من العوامل مثل ممارسة الرياضة وتناول بعض الفيتامينات وبعض الأطعمة بجانب طريقة تفاعلنا مع الاحداث اليومية.

وأوضح سعيد، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن العلم أثبت أن بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية تلعب دور كبير في الشعور بالسعادة وحينما تنخفض يشعر الإنسان بالاكتئاب حتى وإن كانت حياته تسير بشكل جيد أو تخلو من الكوارث وهو مايتم التعبير عنه بمصطلح "خنقة بدون سبب" مثل نقص فيتامين ب ونقص فيتامين د.

وعرض سعيد اهم الأطعمة التي تعمل على زيادة الشعور بالسعادة بشكل طبيعي حال تناولها بكميات معتدلة، وهى:

الهليون: محارب قوي للاكتئاب بفضل غناه بـ حمض الفوليك ومادة التربتوفان التي تضبط توازن الدماغ.

الطماطم : تحتوي على مادة الليكوبين، وهي مضاد أكسدة قوي يحمي المخ من الالتهابات المرتبطة بتقلب المزاج.

الخضروات الورقية : مخزن لحمض الفوليك وفيتامين سي، مما يجعلها أساسية لاستقرار الحالة النفسية.

الأسماك: بفضل غناها باحماض اوميجا 3 والزيوت الطبيعية  تساعد على تحسن المزاج وتحمي القلب من الأمراض خاصة الأنواع الدهنية منها مثل الرنجة والسردين.

جوز الهند: يحتوي جوز الهند ومشتقاته مثل السوبيا على الدهون الثلاثية التي تمد الجسم بالطاقة الفورية وتعزز صحة الدماغ والمزاج.

البيض: وجبة السعادة المتكاملة، فهو غني بفيتامين (ب) و الزنك وأوميجا 3 كما يساعد على الشبع مما يمنع تعكر المزاج الناتج عن الجوع.

البروتينات: بجميع انواعه سواء كانت نباتية أو حيوانية تعمل  على بناء الناقلات العصبية وتقوية الجهاز العصبى ومن أمثلتها العدس والفول والدجاج والكبدة.


العسل: البديل الأذكى للسكر فهو يحارب الاكتئاب وينظم مستويات السكر في الدم دون أن يسبب طفرات الأنسولين المزعجة التي تتبعها حالة من الخمول.

الشوكولاتة: غنية بمركب السيروتونين الذي يغير المزاج فوراً، لكن تذكر أن الاعتدال هو السر

وشدد سعيد على ضرورة كسر الروتين لانه من أهم الأسباب المؤدية إلى الاكتئاب بجانب الجلوس ساعات طويلة أمام شاشات الموبايل والتلفاز وعدم انتظام النوم أو السهر طوال الليل.

وزير التربية والتعليم

عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر

مشغولات ذهبية

610 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل أكثر من 2000 جنيه| تراجع حاد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد الجوية

الذروة الأربعاء.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 ..هل تقرر تغييره؟| التعليم تحسم الجدل

أرشيفية

بقاتلة الصهاينة.. الجيش الإيراني يعلن عن هجوم ناجح على مطار بن جوريون الإسرائيلي

اسعار الذهب اليوم

هبوط 140جنيها .. أسعار الذهب اليوم الأحد 22 مارس

رضا عبد العال

«لعيبة وشها نحس ولازم تمشي» .. رد فعل غير متوقع من رضا عبدالعال بعد خسارة الأهلي

محافظ سوهاج

سوهاج .. خطة طوارئ للتصدي لمخالفات البناء خلال عيد الفطر

الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد

بورسعيد.. إصلاح كسر مفاجئ في خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بالحراسات

الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد

نائب محافظ بورسعيد: رفع مستوى الخدمات خلال ثالث أيام عيد الفطر

في 20 دقيقة.. طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى ديرب نجم خلال عطلة عيد الفطر المبارك

بعد تصدرها التريند بسبب خطوبتها.. 10 صور لـ ملك أحمد زاهر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

المزيد