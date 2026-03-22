عندك خنقة بدون سبب .. اعرف الحل

قال الدكتور سعيد متولى، استشاري التغذية العلاجية، أن الجميع يبحث عن السعادة ولكنها ليست مجرد شعور عابر بل هى نتاج مجموعة من العوامل مثل ممارسة الرياضة وتناول بعض الفيتامينات وبعض الأطعمة بجانب طريقة تفاعلنا مع الاحداث اليومية.

وأوضح سعيد، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أن العلم أثبت أن بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية تلعب دور كبير في الشعور بالسعادة وحينما تنخفض يشعر الإنسان بالاكتئاب حتى وإن كانت حياته تسير بشكل جيد أو تخلو من الكوارث وهو مايتم التعبير عنه بمصطلح "خنقة بدون سبب" مثل نقص فيتامين ب ونقص فيتامين د.

وعرض سعيد اهم الأطعمة التي تعمل على زيادة الشعور بالسعادة بشكل طبيعي حال تناولها بكميات معتدلة، وهى:

الهليون: محارب قوي للاكتئاب بفضل غناه بـ حمض الفوليك ومادة التربتوفان التي تضبط توازن الدماغ.

الطماطم : تحتوي على مادة الليكوبين، وهي مضاد أكسدة قوي يحمي المخ من الالتهابات المرتبطة بتقلب المزاج.

الخضروات الورقية : مخزن لحمض الفوليك وفيتامين سي، مما يجعلها أساسية لاستقرار الحالة النفسية.

الأسماك: بفضل غناها باحماض اوميجا 3 والزيوت الطبيعية تساعد على تحسن المزاج وتحمي القلب من الأمراض خاصة الأنواع الدهنية منها مثل الرنجة والسردين.

جوز الهند: يحتوي جوز الهند ومشتقاته مثل السوبيا على الدهون الثلاثية التي تمد الجسم بالطاقة الفورية وتعزز صحة الدماغ والمزاج.

البيض: وجبة السعادة المتكاملة، فهو غني بفيتامين (ب) و الزنك وأوميجا 3 كما يساعد على الشبع مما يمنع تعكر المزاج الناتج عن الجوع.

البروتينات: بجميع انواعه سواء كانت نباتية أو حيوانية تعمل على بناء الناقلات العصبية وتقوية الجهاز العصبى ومن أمثلتها العدس والفول والدجاج والكبدة.



العسل: البديل الأذكى للسكر فهو يحارب الاكتئاب وينظم مستويات السكر في الدم دون أن يسبب طفرات الأنسولين المزعجة التي تتبعها حالة من الخمول.

الشوكولاتة: غنية بمركب السيروتونين الذي يغير المزاج فوراً، لكن تذكر أن الاعتدال هو السر

وشدد سعيد على ضرورة كسر الروتين لانه من أهم الأسباب المؤدية إلى الاكتئاب بجانب الجلوس ساعات طويلة أمام شاشات الموبايل والتلفاز وعدم انتظام النوم أو السهر طوال الليل.