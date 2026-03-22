كولينا يثير الجدل حول أزمة لقب أمم إفريقيا ومنحه للمغرب

أثارت تصريحات رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم كولينا جدلًا واسعًا بعد انتقاده الحاد لما يحدث داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف).

وأكد كولينا أن ما يجري داخل الكاف يُعد “فضيحة غير مسبوقة” في تاريخ الكرة الإفريقية، مشيرًا إلى أن القرار الأخير بخصوص منتخب السنغال يسيء لسمعة القارة.

ودعا إلى فتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن هذه القرارات، مع ضرورة إعادة هيكلة الكاف وفق معايير الشفافية والنزاهة.

كما شدد على أن منتخب السنغال هو البطل الحقيقي على أرضية الميدان، معتبرًا أن ما حدث لا يعكس العدالة الرياضية.

وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه القضية لن تمر دون مراجعة، متوقعًا أن تقوم محكمة التحكيم الرياضي (CAS ) بإلغاء القرار، في ظل ما وصفه بوضوح الحق لصالح المنتخب السنغالي.