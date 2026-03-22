بعثة المنتخب تسافر لـ إسبانيا 28 مارس الجاري

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الوطنى الأول بقيادة حسام حسن علي السفر إلى الأراضي الإسبانية يوم 28 مارس الجاري عقب مواجهة نظيره السعودي المقرر إقامتها في السابع والعشرين من الشهر نفسه

ويخوض المنتخب الوطني الأول، بقيادة المدير الفنى حسام حسن، مباراتين وديتين خلال معسكر مارس الجاري، الأولى أمام منتخب السعودية يوم 27 مارس، والثانية أمام منتخب إسبانيا يوم 31 من الشهر ذاته.

وتضم قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء.

الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، أحمد نبيل كوكا.

الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسي.

الهجوم: مصطفى محمد، ناصر منسي.