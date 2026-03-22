بتصميم رياضي.. ماذا تقدم بويك انفيستا 2026؟

تعد بويك انفيستا من أحدث السيارات الرياضية التي قدمت عالميًا وسط موديلات 2026، والتي تحمل باقة من التقنيات سواء من ناحية وسائل الحماية أوالرفاهية، إلى جانب الأداء الفني والتصميم العصري.

تصميم وأبعاد بويك انفيستا 2026

تعتمد إنفيستا 2026 على خطوط تصميم تميل إلى الانسيابية، بينما يبلغ طولها أكثر من 4.6 متر، مع عرض يزيد عن 1.8 متر، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات تقارب 2.7 متر.

وتأتي بويك انفيستا 2026 بإضاءة أمامية وخلفية بتقنية LED بالكامل، إلى جانب مصابيح نهارية بنفس التقنية، وسقف بانورامي، كما تتوفر مرايا جانبية كهربائية مدفأة مع إشارات انعطاف، وعجلات ألمنيوم بقياسات مختلفة تصل إلى 19 بوصة حسب الفئة.

محرك بويك انفيستا 2026

تستخدم السيارة محركًا مكونًا من ثلاث أسطوانات بسعة 1.2 لتر مع شاحن توربيني، يولد قوة تصل إلى 137 حصانًا وعزم دوران يبلغ 220 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، يعمل مع نظام دفع أمامي.

تجهيزات بويك انفيستا 2026

تأتي بويك انفيستا 2026 بشاشة مركزية عالية الدقة بحجم 11 بوصة تعمل باللمس، وتدعم الاتصال اللاسلكي مع Apple CarPlay وAndroid Auto. كما تضم لوحة عدادات رقمية بالكامل بحجم 8 بوصات تعرض معلومات القيادة، ويشمل النظام الصوتي ست سماعات، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي.

وتشمل وسائل الأمان 6 وسائد هوائية، إلى جانب أنظمة التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، كما تتوفر تقنيات الحفاظ على المسار مع التنبيه عند الانحراف، إضافة إلى كاميرا خلفية وحساسات للركن، وتدعم هذه الأنظمة منظومة المكابح المانعة للانغلاق وتوزيع قوة الكبح إلكترونيًا، إلى جانب التحكم الإلكتروني بالثبات ونظام التحكم في الجر، ومساعد صعود المرتفعات ونظام تثبيت السرعة القياسي في جميع الفئات.