قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم رياضي.. ماذا تقدم بويك انفيستا 2026؟

بويك انفيستا 2026
بويك انفيستا 2026
صبري طلبه

تعد بويك انفيستا من أحدث السيارات الرياضية التي قدمت عالميًا وسط موديلات 2026، والتي تحمل باقة من التقنيات سواء من ناحية وسائل الحماية أوالرفاهية، إلى جانب الأداء الفني والتصميم العصري.

تصميم وأبعاد بويك انفيستا 2026 

تعتمد إنفيستا 2026 على خطوط تصميم تميل إلى الانسيابية، بينما يبلغ طولها أكثر من 4.6 متر، مع عرض يزيد عن 1.8 متر، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات تقارب 2.7 متر.

بويك انفيستا 2026 

وتأتي بويك انفيستا 2026 بإضاءة أمامية وخلفية بتقنية LED بالكامل، إلى جانب مصابيح نهارية بنفس التقنية، وسقف بانورامي، كما تتوفر مرايا جانبية كهربائية مدفأة مع إشارات انعطاف، وعجلات ألمنيوم بقياسات مختلفة تصل إلى 19 بوصة حسب الفئة.

بويك انفيستا 2026 

محرك بويك انفيستا 2026

تستخدم السيارة محركًا مكونًا من ثلاث أسطوانات بسعة 1.2 لتر مع شاحن توربيني، يولد قوة تصل إلى 137 حصانًا وعزم دوران يبلغ 220 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، يعمل مع نظام دفع أمامي.

بويك انفيستا 2026 

تجهيزات بويك انفيستا 2026 

تأتي بويك انفيستا 2026 بشاشة مركزية عالية الدقة بحجم 11 بوصة تعمل باللمس، وتدعم الاتصال اللاسلكي مع Apple CarPlay وAndroid Auto. كما تضم لوحة عدادات رقمية بالكامل بحجم 8 بوصات تعرض معلومات القيادة، ويشمل النظام الصوتي ست سماعات، إلى جانب نظام تكييف أوتوماتيكي.

بويك انفيستا 2026 

وتشمل وسائل الأمان 6 وسائد هوائية، إلى جانب أنظمة التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، كما تتوفر تقنيات الحفاظ على المسار مع التنبيه عند الانحراف، إضافة إلى كاميرا خلفية وحساسات للركن، وتدعم هذه الأنظمة منظومة المكابح المانعة للانغلاق وتوزيع قوة الكبح إلكترونيًا، إلى جانب التحكم الإلكتروني بالثبات ونظام التحكم في الجر، ومساعد صعود المرتفعات ونظام تثبيت السرعة القياسي في جميع الفئات.

