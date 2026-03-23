ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكشري

يعد الكشري من أشهر الأكلات الشعبية التي يفضلها الكثيرون، خاصة بعد فترات الأكل الدسم في الأعياد، لكن رغم طعمه اللذيذ، فإن تناوله له تأثيرات مختلفة على الجسم، ما بين فوائد وأضرار حسب الكمية وطريقة التحضير.



ويحتوي الكشري على مكونات متعددة مثل الأرز والمكرونة والعدس والحمص، ما يجعله وجبة غنية بالكربوهيدرات والبروتين النباتي، وهو ما يمنح الجسم طاقة سريعة ويساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.



في المقابل، قد يؤدي الإفراط في تناوله إلى الشعور بالانتفاخ وعسر الهضم، خاصة بسبب خلط النشويات مع البقوليات، إلى جانب احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ما قد يسبب زيادة الوزن مع التكرار.



كما أن إضافة الشطة والثوم والصلصة الحارة قد تؤثر على المعدة، وتسبب تهيجًا لدى البعض، خصوصًا من يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي مثل القولون العصبي أو الحموضة.



وينصح خبراء التغذية بتناول الكشري بكميات معتدلة، مع تقليل المكونات الدسمة مثل البصل المقلي، وتناوله بجانب سلطة خضراء لتحسين الهضم وتقليل تأثيره على المعدة.