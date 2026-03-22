قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعزز الأمن القومي ورسالة دعم للأشقاء العرب

النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الجولة الخليجية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شملت كلًا من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وسبقتها زيارة مهمة إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر، تعكس بوضوح الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم الأشقاء العرب وتعزيز استقرار المنطقة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.

وأوضح نصر الله، في تصريح اليوم، أن هذه الزيارات تحمل دلالات سياسية واستراتيجية بالغة الأهمية، في مقدمتها التأكيد على وحدة المصير العربي، وأن أمن دول الخليج العربي يمثل امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري، وهو ما يجسد ثوابت السياسة المصرية الراسخة تجاه محيطها العربي، خاصة في أوقات الأزمات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرسائل التي أطلقها الرئيس السيسي خلال لقاءاته مع قادة دول الخليج جاءت واضحة وحاسمة، وعلى رأسها الرفض القاطع لأي اعتداءات تستهدف الدول الشقيقة أو تمس سيادتها، والتأكيد على دعم مصر الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها هذه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأضاف سامي نصر الله أن، من أبرز هذه الرسائل  استمرار مصر في بذل جهود مكثفة لخفض التوترات في المنطقة، والعمل على إنهاء الصراعات القائمة عبر الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يحفظ مقدرات الشعوب ويجنب المنطقة المزيد من التداعيات السلبية، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي.

وشدد نائب الشرقية. على أن تحركات الرئيس السيسي تعكس حرص مصر على تعزيز العمل العربي المشترك، وترسيخ مفهوم الأمن الجماعي العربي في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة، مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين مصر ودول الخليج يمثل حجر الزاوية لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، بالتأكيد على ثقته الكاملة في حكمة القيادة السياسية المصرية، وقدرتها على إدارة الملفات الإقليمية بكفاءة واقتدار، بما يحفظ مصالح الدولة المصرية ويعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.

سامي نصر الله الرئيس السيسي الخليجية العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

