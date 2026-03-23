الإعلان عن المنح العلمية لمركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية 2026

أعلنت الأكاديمية عن فتح باب التقدم لعدد من المنح العلمية المتميزة التي يقدمها المركز لعام 2026، وذلك في مجالات الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية.
في إطار التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وInternational Centre for Genetic Engineering and Biotechnology
واوضحت أن المنح تشمل:
▪️ برنامج Arturo Falaschi Fellowships Programme
ويشمل:
*منح الدكتوراه
*منح ما بعد الدكتوراه
*زمالات ما بعد الدكتوراه قصيرة الأجل
آخر موعد للتقديم: 31 مارس 2025
كما يتيح المركز عددًا من البرامج البحثية المتميزة بالتعاون مع جهات دولية، وتشمل:
▪️ ICGEB Fellowships for Scientists in Biosecurity
▪️ Bioinoculants SMART Fellowships
▪️ Biotechnet SMART Fellowships
▪️ Biotechnet PhD Long-term Fellowships
▪️ ICGEB-AICAD Short-term Postdoctoral Fellowships
▪️ ICGEB–DIC–MOST International Fellowship Programme (IFP)
آخر موعد للتقديم: 31 مارس 2026
وتدعو الأكاديمية الباحثين المصريين من طلاب الدراسات العليا والباحثين الشباب إلى الاستفادة من هذه الفرص الدولية المتميزة، بما يسهم في دعم قدراتهم البحثية وتعزيز التعاون العلمي الدولي في مجالات التكنولوجيا الحيوية.