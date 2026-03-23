التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات القطار بقليوب

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات القطار بقليوب وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد بدراجته النارية.



تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين قطار ودراجة نارية أمام مزلقان روز اليوسف بدائرة المركز.





وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة الشاب عبور شريط السكة الحديد مستقلاً دراجته النارية، صدمه القطار، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته البالغة.

تفاصيل الواقعة



وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا بمحيط موقع الحادث لتسيير حركة المرور والقطارات، ومنع تكدس المواطنين، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي منطقة قليوب المحطة، الذين نعوا الشاب الراحل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بحسن خلقه وسيرته الطيبة، مطالبين بضرورة توخي الحذر عند عبور المزلقانات والالتزام بتعليمات السلامة حفاظًا على الأرواح.