مدير الوكالة الدولية: أكثر من 40 موقعاً ومنشأة للطاقة في الشرق الأوسط تضررت بشدة

قال رافائيل غروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة: "أكثر من 40 موقعاً ومنشأة للطاقة في 9 دول في الشرق الأوسط قد تضررت بشدة".

وتابع، أن "تضرر منشآت الطاقة في 9 دول في الشرق الأوسط قد يطيل أمد اضطرابات سلاسل الإمداد".

و في وقت سابق، شدد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، السبت، على ضرورة ضبط النفس العسكري لتفادي خطر وقوع حادث نووي، وذلك عقب هجوم جديد استهدف منشأة نووية إيرانية.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها أُبلغت من قبَل إيران بالهجوم على موقع منشأة نطنز النووية لديها في وقت سابق من اليوم. وتقوم الوكالة بالتحقيق في الوضع، ولم تتلقَّ أي تقارير عن ارتفاع مستويات الإشعاع خارج موقع المنشأة النووية.

وجدد غروسي دعوته إلى ضبط النفس العسكري لتفادي المزيد من الأضرار الكارثية.