أحدث أخبار التكنولوجيا .. أفضل أجهزة آيباد يمكنك التفكير في شرائه .. وهونر تغزو الأسواق بـHonor Magic 9 | إليك أهم مواصفاته

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



تكتسح الأسواق .. إليك أفضل أجهزة ايباد يمكنك التفكير في شرائه

يأتي جهاز iPad Air من أبل على شاشة Liquid Retina مقاس 10.9 بوصة توفر سطوعًا يصل إلى 500 شمعة. تحت الغطاء، يتخطى الطراز الأساسي شرائح سلسلة M لمعالج Apple A16 الأقدم

يتفوق على هواتف سامسونج وشاومي.. هونر تغزو الأسواق بـHonor Magic 9

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فإن تشكيلة هواتف Honor الرائدة من الجيل القادم، المنتظر طرحها ضمن سلسلة هواتف Honor Magic 9 وMagic 9 Pro وMagic 9 RSR، يمكن أن تلبي احتياجاتك.

وتشير التقارير إلى أن Magic 9 قد يأتي بشاشة أصغر مقارنةً بشاشة Honor Magic 8 التي يبلغ حجمها 6.58 بوصة، وعلى الرغم من حجمه الأصغر، فمن المتوقع أن يتميز ببطارية أكبر، قد تتجاوز سعة بطارية OnePlus 15T التي تبلغ 7500 مللي أمبير، وكشف تسريب جديد أن Magic 9 قد يضم نظام كاميرا ثلاثية بدقة 200 ميجابكسل.

تسريبات جديدة تؤكد استعداد أوبو لإطلاق ساعة Oppo Watch X3 Mini

تستعد شركة أوبو لإطلاق ساعة جديدة تحمل اسم Oppo Watch X3 Mini، وفقًا لتسريبات حديثة ستأتي ساعة أوبو كنسخة مصغرة من الساعة الرئيسية Oppo Watch X3، و التي قد تم الكشف عنها مؤخرًا في الصين.

تأتي ساعة Oppo Watch X3 بشاشة قياس 1.5 بوصة، ولكن قد تكون هذه الحجم غير مناسب لبعض المستخدمين. لذا، من المتوقع أن تأتي النسخة المصغرة بحجم أصغر، مما يجعلها تعد ملاءمة أكثر لمن يفضلون الساعات الصغيرة

بمواصفات احترافية.. إليك أفضل أجهزة لوحية جديدة في 2026



تستعد شركة هواوي لإطلاق جهازين لوحيين جديدين ، وهما MatePad 11.5و PaperMatte يمثل هذا الإطلاق عودة هواوي إلى سوق الأجهزة اللوحية وكان آخر جهاز لوحي

سيعمل كلا الجهازين اللوحيين بنظام التشغيل HarmonyOS المبني على إصدار مفتوح المصدر من مشروع نظام أندرويد مفتوح المصدر (AOSP). ولن تدعم هذه الأجهزة خدمات جوجل للأجهزة المحمولة، وبالتالي لن تعمل تطبيقات جوجل بشكل أصلي.