دراجة بوجاتي الهوائية بسعر سيارة جديدة

أعلنت شركة بوجاتي عن عن دراجتها الهوائية الجديدة والتي أطلق عليها اسم ، بوجاتي فاكتور ون "Bugatti Factor One"، حيث تعاونت بوجاتي مع شركة الدراجات البريطانية فاكتور بايكس (Factor Bikes) لدراجات السباق الاحترافية لإنتاجها .

إنتاج محدود من دراجة بوجاتي الهوائية

وسيتم إنتاج 250 دارجة فقط من بوجاتي فاكتور ون وهي مصنوعة من ألياف الكربون، وهي تحمل اسم بوجاتي وتعتمد على مواد فاخرة وتقنيات متقدمة في تصنيعها وهذا ما يجعل سعرها مرتفع او ما يساوي سعر سيارة سيدان جديدة .

مواصفات دراجة بوجاتي فاكتور ون

تأتى دراجة بوجاتي فاكتور ون بهيكل كامل من ألياف الكربون مصمم لاختراق الهواء بأقل مقاومة ممكنة، وبها طلاء ثنائي اللون باللون الأزرق المميز لبوجاتي، ويبرز اسم بوجاتي باللون الأبيض بحجم كبير على الهيكل، وذها يمنحها حضور لافت من النظرة الأولى.

تتوافر دراجة بوجاتي فاكتور ون بعجلتين خفيفتي الوزن، يبلغ وزنهما 1.298 جرام ، بفضل استخدام ألياف الكربون، وتشمل المكونات عمود مقعد من الكربون، وترس سلسلة من الكربون، وأذرع كرنك من الكربون، بالإضافة إلى أقراص فرامل بجسم مركزي مصنوع من الكربون.

وتعاونت بوجاتي وفاكتور بايكس مع شركة كونتيننتال لتطوير إطارات مخصصة لدراجة بوجاتي فاكتور ون .

وأكدت بوجاتي ان هذا المشروع يدفعنا لإعادة التفكير في كل الافتراضات وتجاوز حدود الهندسة، بالطريقة نفسها التي قامت بها بوجاتي في عالم السيارات لأكثر من قرن.

سعر بوجاتي فاكتور ون

يبدأ سعر الدراجة في الولايات المتحدة، من 23.599 دولار أى ما يعادل 88.500 ألف ريال سعودي، وهذا السعر أعلى من السعر الأساسي لكثير من السيارات الاقتصادية أو السيدان الجديدة.