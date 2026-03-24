بتصميم ممتع وشاشة واضحة.. إليك أفضل جهاز ألعاب في الأسواق

بمواصفات رائدة إليك أفضل أجهزة الألعاب في 2026 والتي تأتي بالعديد من المواصفات الرائدة ويمكنك التفكير في شرائها.



مواصفات أيانيو بوكيت إس ميني

أطلقت شركة Ayaneo أخيرًا جهاز Pocket S Mini، وهو جهاز محمول صغير الحجم يعمل بنظام Android بنسبة عرض إلى ارتفاع 4:3، مصمم خصيصًا لعشاق ألعاب الفيديو الكلاسيكية. يتميز الجهاز بشاشة LCD مقاس 4.2 بوصة بدقة 1280×960 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع حقيقية 4:3، مما يجعله مثاليًا لعرض الألعاب الكلاسيكية دون تشويه أو قص.

يعمل جهاز Pocket S Mini بمعالج Snapdragon G3x Gen 2، المصمم بتقنية 4 نانومتر، ويضم وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة ووحدة معالجة رسومية Adreno A32.

ويوفر الجهاز ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل سعتها إلى 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت من نوع UFS 4.0، مدعومة بنظام تبريد نشط مع تصميم فتحات تهوية مستوحى من شكل عظم السمكة.

جهاز ألعاب



يتميز الجهاز بهيكل أمامي مصنوع من لوح زجاجي متين بدون فواصل، وإطار معدني بالكامل مصنّع بتقنية CNC.

يزن الجهاز المحمول حوالي 305 جرامات، وأبعاده 167.1 × 77.85 × 18.5 ملم.

فيما يتعلق بأدوات التحكم، يشتمل جهاز Pocket S Mini على عصا تحكم RGB

كما يتميز الجهاز بأزرار ABXY ذات ملمس كريستالي ولوحة تحكم رباعية الاتجاهات مزودة بأجزاء داخلية من المطاط

تتيح شركة Ayaneo تخصيصًا كاملًا للأزرار الرئيسية من خلال نظامها البرمجي المتكامل، والذي يشمل AyaSpace لإدارة الألعاب، وAyaHome لتخصيص سطح المكتب، وAyaSetting لضبط الأداء والترجمة الفورية.

يحتوي الجهاز على بطارية عالية الكثافة بسعة 6000 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بتقنية PD. أما بالنسبة للاتصال، فيتضمن منفذ USB 3.2 Gen 2 Type-C مع منفذ DP 1.4، ومنفذ بطاقة microSD، وتقنية Bluetooth 5.3، وشبكة Wi-Fi عالية السرعة، وماسح بصمة مدمج في زر التشغيل. ويأتي مزودًا بنظام Android 14.

يتوفر جهاز Pocket S Mini بثلاثة ألوان: الأبيض ، والأسود الداكن، و يبدأ سعر الحجز المبكر من 319 دولارًا أمريكيًا لطراز 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، ويصل إلى 479 دولارًا أمريكيًا لطراز 16 جيجابايت + 512 جيجابايت

مواصفات جهاز Ayaneo Pocket Air Mini

أصدرت شركة أيانيو جهاز Pocket Air Mini x B.Duck ، وهو إصدار مرح من جهاز الألعاب المحمول الكلاسيكي الشهير. يحتفي هذا الإصدار الخاص بمهرجان الربيع في عام الحصان بتصميم مستوحى من شخصية B.Duck المرحة.

وقق حقق جهاز Pocket Air Mini، الذي أُطلق العام الماضي ، نجاحًا كبيرًا كجهاز محمول كلاسيكي بأسعار معقولة، يتميز بأداء قوي وتصميم كلاسيكي.

يستخدم جهاز Pocket Air Mini شاشة LCD مقاس 4.2 بوصة بدقة 1280 × 960 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع 4:3 لتجربة ألعاب كلاسيكية. ويعمل الجهاز بمعالج MTK G90T ثماني النواة، والذي يتضمن نواتين Cortex-A76 وست نوى Cortex-A55، بالإضافة إلى وحدة معالجة رسوميات Mali-G76 MP4.

زودت شركة Ayaneo جهازها بعصا تحكم وأزرار تحكم تعمل بتقنية تأثير هول لتوفير تحكم دقيق. ويضمن نظام التبريد النشط المزود بمروحة أداءً مستقرًا خلال جلسات اللعب الطويلة. يتميز الجهاز ببطارية سعة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط بتقنية PD.

يُوفر الجهاز المحمول خيارات ذاكرة وتخزين بسعة 2 جيجابايت/32 جيجابايت و3 جيجابايت/64 جيجابايت. ويدعم تقنية Wi-Fi 5 وتقنية Bluetooth 5.0 للاتصال اللاسلكي. كما يحتوي على منفذ USB من النوع C، ومنفذ سماعة رأس 3.5 ملم، وفتحة لبطاقة microSD لتوسيع خيارات التخزين.

يعمل الجهاز بنظام أندرويد 11 ويتضمن نظامًا برمجيًا مُخصصًا. يمكن للاعبين الوصول إلى ميزات مثل واجهة ألعاب كلاسيكية، وأنماط أداء، ومراقبة شاملة، وإمكانية تخصيص سرعة المروحة، وتعيين أزرار التحكم