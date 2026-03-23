حسام وإبراهيم يرحبان بهيثم حسن في معسكر المنتخب

حرص حسام حسن، المدير الفني لمنتخبنا الوطني، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، على الترحيب بهيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، وذلك عقب انضمامه لأول مرة لصفوف المنتخب، خلال المعسكر المقام حالياً بمركز المنتخبات الوطنية، في إطار الاستعداد لوديتي السعودية وإسبانيا المقررتين في 27 و 31 مارس الحالي، في إطار التحضيرات لخوض الفراعنة، كأس العالم 2026.

ويخوض منتخب مصر، تدريباته بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر، حتى موعد السفر يوم 25 مارس الحالي إلى جدة لمواجهة السعودية، ثم السفر يوم 28 لمواجهة منتخب إسبانيا يوم 31 مارس على أرضه.