إياد نصار : أنا أردني من أصل فلسطيني وأعيش مأساة شعبي طوال حياتي

في حلقة فنية خاصة من برنامج واحد من الناس علي شاشة قناة الحياة ، استضاف الإعلامي د. عمرو الليثي في سهرة أيام العيد، النجم إياد نصار، والذي كشف أهم كواليس تصوير مسلسل "صحاب الأرض" والمعاناة التي عاشها طاقم العمل ليخرج المسلسل بالصورة التي جعلته الأعلى مشاهدة في موسم رمضان 2026.

وكشف اياد أنصار انني اردني من أصول فلسطينية عن مواقف وحياته وهو طفل صفير بفلسطين ، وكنت اقدم دوري وشاهدت فيديوهات كثيرة لان هناك لهجات متنوعة داخل غزة ، ووكانت في مرة جاءت علي فلسطين تلجةً كبيرة وكان الفلسطين بيأرخوا ما قبل وما بعد التلجة ، واللحظات الصعبة للخروج من فلسطين مع اسرته وكيف ان الأردن احتطنتهم ولا ننسي لهم هذه المواقف وكان هناك تقدير لهم

وحلم الرجوع الي فلسطين موجود وانا اورثه لاولادي وهذه الاعمال هي التي توثق وتترك لاولادنا هذه الاعمال الدرامية التي توثق حجم الدمار وان لنا حق ولن نتركه حتي ان من بيننا

واضاف واللي بينا دم بينننا وبينهم مش قصة انفعال ونرد علي بعض ، ويظل بداخلنا ما فعلوه معانا ولم ننسي هذه الالم التي تسببت لاهالينا

واعتقد ان مسلسل صحاب الارض هو اقرب مسلسل عبر عن القضية ومأساة الشعب الفلسطيني وصموده وبطولاته في نفس الوقت ، وعلي قدر استطاعتنا حاولنا ، وعن اسم ناصر يظل متاح للجميع ان يفهم معني ومغزي هذا الاسم ، وايضا كانت هناك رسالة ان كل شهيد سيدفن في أرض فلسطين وهي ارضه ولن نتخلي عنها ولن تكون هناك مقابر جماعية فكل إنسان سيدفن في قبره

والمشاهد كانت صعبة جدا وان التصوير كان له مشاهد صعبة جدا ومنها المخيمات التي علي البحر ، وكانت ضخمة جدا وصعبة في التفيذ والإحساس ، والحلقة الثالثة كانت صعبة جدا ووفاة الأطفال وقذف مستشفي غزة ايضا مشهد صعب وايضا مشهد الدكتورة التي تجري عملية لزوجها حتي توفاهم الله هم الاثنين

وفي أحد المرات قالت لي منة شلبي ان رجليها بتؤلمها فاجاب لها اننا منذ فترة لم نمشي علي ارض مستوية ، وطول الوقت نمشي علي ردم وزلط وطوب وظروف صعبة جدا ، وان الشخصيات بتختبرك

وهناك مقاطع كانت رائعة بها قدر كبير من الرسائل وان القضية الفلسطينة كبيرة ومشكلتها كبيرة وان مأساة غزة جزء من قضية كبيرة هي القضية الفلسطينة

كما تحدث إياد نصار عن مشهد خروج "ابن أخيه" من تحت الأنقاض، وقال إنه كان صعب جدا، وأضاف أن المخرج بيتر ميمي قال "cut" انهرت فعلا ما قدرت اكمل .

وايضاً مشهد اعتقال ابنتي كان صعب جدا وهذا أشعره بعجزه كأب ، وهناك مشهد آخر وديالوج بينه وبين أخيه ومغزه ان الشعب عايز يعيش

وكنا حريصين علي التأكيد علي العلاقة القوية بين مصر وفلسطين وهذه هي الحقيقة والناس عايشة هذا الدور وان وحدة المصير بينهما وهذا ارتباط بين ناصر وسلمي في احداث المسلسل ، وايضا مشهد دفن الموتي في قبور هي فكرة عميقة وتدل علي ان جذورك ومكانك في ارضك ، وهناك مشهد عن اهلاوي وزملكاوي في غزة ودي حقيقية الناس هناك منقسمين في التشجيع بين الأهلي والزمالك

وان الحلقة الأخيرة كانت وثائقية وفي إنقاذ حياة الاطفال وهو الأمل في حياة جديدة وان القضية مستمرة واننا نعيش ونستمر حتي نبقي ونعود الي ارضنا وهذا مهم في الدراما وتقدير الدور المصري وعمق هذا الدور وانه يضرب في جذور التاريخ

وعن هذا العمل وترتيبه وسط أعماله اجاب افضل ما قدمت وسعيد بما قدمته واتمني ان اكون عبرت عن مأساة اهالينا بالقطاع والقضية الفلسطينية بشكل عام ، وسعيد جدا بمتابعة عدد كبير من الفئات للمسلسل وبخاصة الشباب فهم المستقبل والأمل

واشار الي ان اصعب احساس هو الفقد ، خائف علي اولادي ان ابعد عنهم ، ومصر هي حياتي والعالم الذي أعيشه مراتي واولادي واصدقائي ، وقدمت دور يهودي في فيلم الممر ودور فلسطيني في صحاب الارض والممثل يقدم حقيقية في عالم تخيلي ، ولدي فيلم "صراع في الجيزة " واقدم دور كوميدي ، ويهمني الشخصية وتأثيرها ضمن العمل الذي اقدمه

في نهاية الحلقة، اننا نصنع ذكريات وهذا مخيف للإسرائليين وبنتكلم في حقيقة ، إن المسلسل بيخاطب العالم بطريقتهم، وأضاف أن اللي بينا دم مش موضوع سهل.