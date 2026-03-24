استعدادا للمونديال.. أبرز مباريات المنتخبات العربية في فترة التوقف الدولي

تشهد فترة التوقف الدولي المقبلة بين 24 و31 مارس عددًا من المواجهات المهمة للمنتخبات العربية، في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، أبرزها التصفيات القارية والمباريات الودية للتحضير لكأس العالم وبطولات أخرى.

الجزائر

مواجهة غواتيمالا

مواجهة أورغواي

تونس

مواجهة كندا

مواجهة هايتي

السعودية

مواجهة مصر

مواجهة صربيا

مصر

مواجهة إسبانيا

الإمارات

مواجهة أرمينيا

مواجهة جزر فارو

سوريا

مواجهة أفغانستان

عمان

مواجهة سيراليون

الأردن

مواجهة نيجيريا

مواجهة كوستاريكا المغرب

مواجهة الإكوادور

مواجهة باراغواي

وتعتبر هذه المباريات فرصة مهمة للمدربين لتجربة لاعبين جدد وصقل التكتيكات، قبل خوض المنافسات الرسمية الكبرى.