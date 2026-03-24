مجدي عبد الغني: أبناء جيلي سعداء بخلافي مع الخطيب.. وشوبير لم يتدخل للصلح

تحدث مجدي عبد الغني نجم الكرة المصرية السابق عن الخلاف بينه وبين محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي.

وقال عبد الغني في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو : كل أبناء جيلي "سعداء" بزعلي أنا والخطيب ومحدش فيهم فكر أنه يصالحنا على بعض.

وأضاف: كلهم مبسوطين أن العلاقة بيني وبين الخطيب وحشة، ولا أعلم لماذا هذه الخلافات والخطيب من أبناء جيلي.

وتابع: أحمد شوبير لم يتدخل للصلح بيني وبين محمود الخطيب إطلاقاً، أنا جزء من تاريخ الأهلي.. والنادي له فضل كبير على الخطيب.

وتابع: النادي الأهلي رفع عليّ قضية في عهد كابتن الخطيب، تركت والدي وهو مريض من أجل النادي الأهلي.