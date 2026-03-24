يهدد نزاهة المنافسة.. لانس يرفض تعديل موعد مباراته مع باريس سان جيرمان

أكد نادي لانس تمسكه بموعد مباراته أمام باريس سان جيرمان المحدد مسبقًا يوم 6 مارس، ورفضه لأي تعديل عليه، احترامًا لمبدأ الاستقرار الرياضي والعدالة بين الأندية.



وأعرب النادي عن قلقه من تزايد الضغوط لتغيير مواعيد الدوري بما يخدم التزامات بعض الأندية الأوروبية، معتبرًا أن ذلك يهدد نزاهة المنافسة ويهمّش قيمة الدوري المحلي.



كما يشير إلى أن تغيير الموعد سيؤثر سلبًا على برنامجه، من خلال فترة توقف طويلة تليها سلسلة مباريات مكثفة، وهو ما لا يتناسب مع إمكانياته.

وفي الختام، يجدد نادي لانس تمسكه بمبادئ الوضوح والإنصاف واحترام القوانين، دفاعًا عن كرة قدم فرنسية عادلة ومتوازنة.