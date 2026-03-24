وزير الطاقة الأمريكي يقلل من أثر ارتفاع أسعار النفط على الطلب



قلل وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت من تأثير الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران على أسواق الطاقة، قائلاً إن الأسعار لم ترتفع بالقدر الكافي للتسبب في "تدمير ملموس للطلب".

وقال رايت خلال كلمة ألقاها يوم الإثنين في مؤتمر "أسبوع سيرا" (CERAWeek) الذي تنظمه "إس آند بي غلوبال" في هيوستن، إن "الأسواق تسعر وفق آلياتها"، مضيفاً أن الأسعار "ارتفعت لإرسال إشارات إلى كل من يستطيع زيادة الإنتاج".

وجاءت تصريحات رايت رداً على سؤال بشأن تأثير الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره جزء كبير من شحنات النفط والغاز العالمية.

وقد قفز خام "برنت" القياسي العالمي منذ اندلاع الصراع في 28 فبراير، واقترب في بعض الفترات من 120 دولاراً للبرميل.

وأوضح رايت أن الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز سيكون مؤقتاً، مشيراً إلى أن إدارة ترمب اتخذت خطوات مثل رفع بعض العقوبات، لتعزيز الإمدادات المتاحة من الخام.

وقال رايت: "هذا صراع لم يكن بإمكاننا ببساطة تأجيله إلى إدارة أخرى".