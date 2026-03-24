ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراولة يوميا؟

تعد الفراولة من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية، ويؤدي تناولها يوميا بكميات معتدلة إلى تحقيق العديد من الفوائد الصحية، بفضل احتوائها على الفيتامينات ومضادات الأكسدة.

وتساعد الفراولة على تعزيز جهاز المناعة، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي، ما يساهم في مقاومة نزلات البرد والعدوى، كما تلعب دورا مهما في تحسين صحة القلب من خلال تقليل الالتهابات وخفض مستويات الكوليسترول الضار.

وتسهم الالياف الموجودة في الفراولة في تحسين عملية الهضم والوقاية من الامساك، فضلا عن دورها في تنظيم مستويات السكر في الدم، حيث تعد من الفواكه منخفضة المؤشر الجلايسيمي، ما يجعلها خيارا مناسبا لمرضى السكري عند تناولها باعتدال.

وفيما يتعلق بصحة البشرة، تساعد مضادات الاكسدة في الفراولة على تقليل علامات التقدم في السن ومنح الجلد مظهرا اكثر نضارة واشراقا.

ورغم فوائدها، يحذر الاطباء من الافراط في تناول الفراولة، حيث قد تسبب اضطرابات في المعدة او حساسية لدى بعض الاشخاص، خاصة من يعانون من حساسية الفواكه.

وينصح الخبراء بضرورة تناول الفراولة بكميات معتدلة، مع غسلها جيدا قبل تناولها، لضمان الاستفادة من فوائدها وتجنب اي اضرار محتملة.