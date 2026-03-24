طريقة عمل البولبيف بأقل التكاليف

البولبيف من الأطباق الشهية التي تحبها العائلات، ويتميز بسرعة تحضيره وطعمه الغني، أصبح بإمكانك الحصول على وجبة لذيذة ومغذية في وقت قصير، سواء لتقديمها مع الأرز، المكرونة، أو كحشوة للساندويتشات. هذه الطريقة تضمن الاحتفاظ بالنكهة المميزة للحمة المفرومة مع سهولة الطهي وتنظيم الوقت في المطبخ، لتصبح خيارًا مثاليًا للغداء أو العشاء اليومي.

المكونات:

500 جرام لحمة مفرومة

1 بصلة متوسطة مفرومة ناعم

2 فص ثوم مهروس

1 ملعقة كبيرة صويا صوص

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

2–3 ملاعق كبيرة زيت نباتي للقلي

طريقة التحضير:

تحضير الخليط:

في وعاء، اخلطي اللحمة المفرومة مع البصل، الثوم، الصويا صوص، الملح، الفلفل، والبابريكا جيدًا حتى تتجانس المكونات.

القلي مباشرة في المقلاة:

سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.

ضعي اللحمة المفرومة كاملة في المقلاة وابدئي بفكها بالملعقة أو الشوكة لتتفتت أثناء الطبخ.

قلّبي باستمرار حتى ينضج البولبيف بالكامل ويتحول لونه إلى البني الذهبي (حوالي 8–10 دقائق).

التقديم:

قدميه ساخنًا فوق الأرز أو المعكرونة أو كحشوة للساندويتشات.

يمكنك إضافة خضار مقطعة ناعم مثل الفلفل أو الجزر أثناء الطبخ لزيادة القيمة الغذائية والطعم