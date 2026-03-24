الست من شوال.. هل تحتسب الفريضة فيها بأجر سبعين فريضة؟
أبرزها إرتداء الكروكس| 5 ممنوعات داخل مدرسة بحلوان مع عودة الدراسة اليوم
أماكن سقوط الأمطار اليوم الثلاثاء وموعد تحسن حالة الطقس
الطريق إلى المونديال.. موعد مباراة مصر والسعودية والقنوات الناقلة
حقيقة كراهية الزواج في شهر شوال .. الإفتاء تحسم الجدل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 24-3-2026
عودة الدراسة.. المدارس تفتح أبوابها من جديد اليوم لإستكمال الترم الثاني
اليابان تبدأ الضخ من مخزوناتها النفطية اعتبارا من الخميس
الأقمار الصناعية ترصد تجدد السحب الممطرة فوق القاهرة و4 مناطق أخرى
هل يجب التتابع في صيام أيام القضاء أم يجوز متفرقة؟..أزهري يجيب
أحمد عبد الله: طارق الدسوقي يمنح الفن العربي ثقلاً.. وتعلمت منه الأداء السهل الممتنع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل البولبيف بأقل التكاليف

بولبيف
بولبيف
ريهام قدري

البولبيف من الأطباق الشهية التي تحبها العائلات، ويتميز بسرعة تحضيره وطعمه الغني، أصبح بإمكانك الحصول على وجبة لذيذة ومغذية في وقت قصير، سواء لتقديمها مع الأرز، المكرونة، أو كحشوة للساندويتشات. هذه الطريقة تضمن الاحتفاظ بالنكهة المميزة للحمة المفرومة مع سهولة الطهي وتنظيم الوقت في المطبخ، لتصبح خيارًا مثاليًا للغداء أو العشاء اليومي.

المكونات:
500 جرام لحمة مفرومة
1 بصلة متوسطة مفرومة ناعم
2 فص ثوم مهروس
1 ملعقة كبيرة صويا صوص
1 ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة فلفل أسود
½ ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)
2–3 ملاعق كبيرة زيت نباتي للقلي
طريقة التحضير:
تحضير الخليط:
في وعاء، اخلطي اللحمة المفرومة مع البصل، الثوم، الصويا صوص، الملح، الفلفل، والبابريكا جيدًا حتى تتجانس المكونات.
القلي مباشرة في المقلاة:
سخني الزيت في مقلاة على نار متوسطة.
ضعي اللحمة المفرومة كاملة في المقلاة وابدئي بفكها بالملعقة أو الشوكة لتتفتت أثناء الطبخ.
قلّبي باستمرار حتى ينضج البولبيف بالكامل ويتحول لونه إلى البني الذهبي (حوالي 8–10 دقائق).
التقديم:
قدميه ساخنًا فوق الأرز أو المعكرونة أو كحشوة للساندويتشات.
يمكنك إضافة خضار مقطعة ناعم مثل الفلفل أو الجزر أثناء الطبخ لزيادة القيمة الغذائية والطعم

البولبيف بولبيف طريقة البولبيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بن شرقي

بعد حذف جملة لاعب الأهلي.. بن شرقي: ولا يوم من أيام الزمالك

زيزو

مفاجأة مدوية.. أحمد السيد زيزو يطلب الرحيل عن الأهلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب الآن.. عيار 21 بكام؟

أفشة

صدمة لصاحب القاضية.. الأهلي يفجر مفاجأة بشأن محمد مجدي أفشة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم .. كم وصل سعر الكيلو؟

الخطيب

مفاجأة في الأهلي .. الخطيب يرفض تسليم ملف كرة القدم إلى ياسين منصور وعبد الحفيظ

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر

امام وبن شرقي وبن رمضان

زلزال الخروج الإفريقي.. الأهلي يقرر بيع بن رمضان وإمام وبن شرقي

ترشيحاتنا

صلاة قيام الليل

كيفية صلاة قيام الليل بعد شهر رمضان.. طريقة أدائها وعدد ركعاتها وفضلها

خطبة الجمعة

الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة عن جرائم التحـ.ـرش الإلكتروني

أذكار المساء

أذكار المساء الثابتة عن النبي مكتوبة.. كلمات تمحو الهموم وتجلب لك الطمأنينة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد