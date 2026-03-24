برلماني : جهود الرئيس السيسي في المنطقة تعزز الاستقرار وتؤكد دور مصر المحوري

قال النائب علي مهران عضو مجلس الشيوخ المصري، إن جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنطقة تعكس حرص مصر الدائم على دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز مسارات التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها المنطقة.



وأوضح النائب علي مهران، أن التحركات الدبلوماسية والسياسية التي تقودها مصر خلال الفترة الحالية تؤكد مكانتها المحورية وثقلها الاستراتيجي في محيطها العربي، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تتحرك برؤية واضحة تهدف إلى حماية الأمن القومي العربي ودعم مساعي التهدئة وتسوية الأزمات عبر الحوار والحلول السياسية.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدور المصري التاريخي في دعم قضايا المنطقة يظل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار، مؤكدًا أن مصر كانت وما زالت عنصرًا فاعلًا في ترسيخ مفاهيم التضامن العربي والعمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأكد مهران ، أن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية في كل ما تتخذه من خطوات تعزز مكانة الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا، وتحافظ على أمن واستقرار المنطقة.