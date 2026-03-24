السكرتير العام لبني سويف يواصل المتابعة اليومية لسير العمل بالوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية

واصل الأستاذ كامل علي غطّاس السكرتير العام لمحافظة بني سويف، في ضوء توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، متابعاته اليومية من داخل مركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة، لسير العمل بالوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، وذلك في إطار الحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة انتظام العمل في القطاعات الحيوية.



حيث تابع السكرتير العام جهود الوحدات المحلية في تنفيذ حملات الإزالة للتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بجانب متابعة منظومة عمل المخابز البلدية من حيث الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، وضمان انتظام عملية إنتاج وتوزيع الخبز المدعم ووصوله للمواطنين بجودة مناسبة.

كما شملت المتابعة الوقوف على انتظام العمل بالمواقف وخطوط السير، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة، إلى جانب متابعة مستوى النظافة العامة بعدد من قرى المحافظة، ورفع كفاءة منظومة النظافة، مع التأكيد على استمرار تكثيف الجهود الميدانية والتعامل الفوري مع أية ملاحظات أو شكاوى يتم رصدها.

