ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة حاويات وبضائع عامة



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة .. بينما غادر عدد 16 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23488 طن تشمل : 8440 طن يوريا و 600 طن أسمنت معبأ و 14448 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 45684 طن تشمل : 50 طن قمح و 827 طن زيت طعام و 8300 طن ذرة و 1781 طن خشب زان و 3300 طن خردة و 25953 طن فول و 3778 طن حديد و 137 طن ابلاكاش و 1558 طن بضائع متنوعة .

بينما أكد البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 1507 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 98 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5189 حاوية مكافئة .

وأشار البيان إلى أنه قد وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 73023 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 42094 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 2958 حركة .