الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر يحقق طفرة إنتاجية ويعزز كفاءته المالية والتقنية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

تلقي الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور محمد إبراهيم خطاب القائم بعمل مدير مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر، حول أهم أعمال التطوير والتحديث التي تمت بالمركز، والإنجازات التي تحققت خلال العام 2025.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر يمثل أحد الركائز المهمة الداعمة للعمل الأكاديمي والعلمي داخل الجامعة، لما يقدمه من خدمات متكاملة في مجال طباعة ونشر الكتب الجامعية والمراجع العلمية والرسائل البحثية وفق أعلى معايير الجودة والدقة، مشيرًا إلي حرص إدارة الجامعة على تطوير إمكانات المركز وتزويده بأحدث التقنيات في مجال الطباعة والنشر، بما يسهم في دعم العملية التعليمية والبحثية وخدمة أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم خطاب القائم بعمل مدير مركز جامعة القاهرة للطباعة والنشر، إن المركز يعمل على تقديم خدمات متكاملة في مجالات الطباعة والنشر والتصميم والإخراج الفني للكتب والمطبوعات الجامعية، إلى جانب طباعة المجلات العلمية والمواد التعليمية المختلفة، مشيرًا إلى أن المركز يضم كوادر فنية متخصصة تسهم في إخراج المطبوعات بصورة احترافية تليق باسم جامعة القاهرة، لافتًا إلي مواصلة المركز تطوير خدماته من خلال إدخال تقنيات حديثة في الطباعة والإخراج.

واشار التقرير، إلي قيام المركز بتطوير إدارة الشئون المالية من خلال تعديل العمل في الإدارة من خلال تصميم ملفات حسابية آلية في برنامج Excel، بما يساعد على التعرف اللحظي على أذونات الإنتاج والموقف المالي (مسدد/غير مسدد) بطريقة آلية سريعة، وإعداد بريد الكتروني رسمي للمطبعة لإستخدامه في المراسلات الرسمية مع البنك المركزي لإرسال حسابات المركز بداية كل اسبوع مما ساهم في تحديث الموقف المالي للمركز، إلى جانب إعداد ملف آلي خاص بالمديونيات القديمة التي تخص المركز لدى جهات الجامعة المختلفة.

وأوضح التقرير، اجراء المركز عمليات صيانة كبري للآلات والماكينات سواء التي كانت لا تعمل أو التي تحتاج إلى صيانة دورية، وشملت 6 آلات تصوير، وآلة تصوير ريكو، و3 ماكينات طباعة أوفسيت حديثة، وماكينة البشر التي تمت صيانتها وتعمل بكفاءة عالية، ومصعد البضائع، وأضاف التقرير ان اامركز قام بطباعة أكثر من 50 ألف كتاب ورسالة ماجستير ودكتوراه ومجلة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلي التحديثات التي أجراها المركز داخل ملف التوريدات والمشتريات، وملف التكاليف والانتاج، والتصدير والتحصيل، وتوفير العمالة.

كما رصد التقرير، أبرز الانجازات التي تحققت والتي من بينها تسديد كامل المديونيات المستحقة على المركز قبل مايو 2025 بمبلغ 6,65 مليون جنية، وارتفاع حجم الانتاجية، وتوافر خامات داخل المركز سوف تُدر عائدًا بعد الانتاج، وصرف جميع مستحقات ومكافآت العاملين من الحسابات الخاصة بالمركز، وتسديد كامل العجز المالي على المطبعة للسنة المالية المنتهية في 30/6/2024 والبالغ نحو 2,8 مليون جنية، مع تحقيق فائض يبلغ نحو 2 مليون جنية في السنة المالية المنتهية في 30/6/2025، والمتابعة الأسبوعية لحسابات مطبعة الجامعة على ماكينة الدفع الإلكتروني، وتنفيذ الصيانة اللازمة لعدد كبير من الآلات والماكينات في المطبعة، مما أدى إلى ارتفاع الإنتاجية حيث تم طباعة نحو 2 مليون ورقة باللون الأسود، بقيمة تبلغ 2 مليون جنية، وطباعة نحو800 ألف ورقة ألوان، بقيمة تبلغ 1,6 مليون جنية، وتوقيع عقد صيانة سنوي قابل للتجديد وشامل قطع الغيار والأحبار لعدد 6 آلات تصوير، و طباعة أكثر من 6 ملايين ورقة في كتب كلية طب القصر العيني، وتجليدها وتسليمها للكلية في مدة زمنية قياسية وبخامات عالية الجودة.

كما أشار التقرير، إلي قيام المركز بطباعة 50 ألف شهادة لكلية الآداب جامعة القاهرة في وقت قياسي، وطباعة 250 ألف ورقة بابل شيت لكلية التمريض، وطباعة البطاقات الخدمية والدفاتر وملفات الأشعة وغيرها وذلك لمستشفيات قصر العيني والمعهد القومي للأورام، طباعة المئات من رسائل الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا في العديد من كليات الجامعة ومعاهدها، وطباعة احتياجات العديد من إدارات الجامعة، والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، وطباعة جميع احتياجات المؤتمرات العلمية التي عقدت في العديد من الكليات، وطباعة عدد كبير من المجلات العلمية للعديد من الكليات والمراكز البحثية في الجامعة وغيرها.

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة مدير مركز جامعة القاهرة

