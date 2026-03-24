محافظ بني سويف يشهد توقيع بروتوكول لتطوير حضانات الجمعيات الأهلية

شهد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، مراسم توقيع بروتوكول تعاون ، بين البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الجمعيات الأهلية وتحت إشراف مديرية التضامن ، لتنفيذ أنشطة مشروع زيادة التحاق الأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات بدور الحضانة والذي يستهدف تطوير حضانات الجمعيات الأهلية بمحافظة بني سويف.

جاء ذلك في حضور : الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف ، الدكتورة منال أحمد عبدالفضيل قائم بعمل مدير البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة ، أسعد صابر مسؤول الدعم الفنى بالبرنامج ، ريهام سيد محمود مدير إدارة الأسرة والطفولة بالمديرية ، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ.

وقع على البروتوكول مع وكيل الوزارة كل من رؤساء جمعيات (نهضة مصر للخدمات والتنمية بشرهي، تنمية المجتمع بقرية الشهيد حسن علام،شباب المستقبل للتنمية الشاملة بالنويرة، تنمية المجتمع بمدينة بني سويف الجديدة،تنمية المجتمع بالميمون، تنمية المجتمع المحلي ببني خليفة، الشهيد الخيرية بالرياض، تنمية المجتمع المحلي بمازورة، تنمية المجتمع بالمساعدة،تنمية المجتمع بزاوية المصلوب، الترابط المثمر بجزيرة النور، جمعية أجيال الخير).

وبحسب البروتوكول يقوم البرنامح القومي لتنمية الطفولة بتنفيذ عمليات الصيانة والتطوير الإنشائي لفصول الحضانات ، وتوفير الألعاب والوسائل التعليمية والترفيهية للحضانة والتي تسهم في تحقيق نواتج ومخرجات التعلم، وتقديم وتنفيذ أنشطة البرامج التدريبية الملائمة، بجانب الإشراف والتوجيه والمتابعة الفنية على كافة عناصر العملية التعليمية والتربوية داخل الحضانات.

فيما تقوم الجمعيات المالكة برعاية الأطفال المسجلين في الحضانة تربوياً وتعليمياً واجتماعياً وصحياً ونفسياً ويعمل على تنمية وتطوير مهاراتهم وإمكانياتهم ومواهبهم بهدف المساهمة في تحقيق نواتج التعلم في كافة المجالات التربوية والتعليمية المحددة للمراحل العمرية المستهدفة في الحضانات.