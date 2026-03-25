أسعار الدولار اليوم الأربعاء 25-3-2026

اسعار الدولار اليوم الاربعاء شهدت استقرار نسبي، بعد أن شهدت أمس الثلاثاء ارتفاع بمتوسط 20 قرشًا وذلك مع عودة العمل عقب انتهاء إجازة عيد الفطر.

أسعار الدولار اليوم

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار صرف الدولار اليوم الاربعاء 25 مارس 2026 في البنوك، ضمن نشرته الخدمية.

سجل الدولار في عدد من البنوك، من بينها المصري الخليجي، وقناة السويس، وبيت التمويل الكويتي، والشركة المصرفية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، ونكست: 52.66 جنيه للشراء و 52.76 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار الان

وفي بنوك التجاري الدولي (CIB) وHSBC بلغ السعر: 52.65 جنيه للشراء و 52.75 جنيه للبيع

بينما سجل في بنوك قطر الوطني، والأهلي المصري، وبنك مصر، والمصرف العربي الدولي، وفيصل الإسلامي، والتنمية الصناعية، وميد بنك، والمصرف المتحد، والبنك العقاري المصري العربي: 52.63 جنيه للشراء و 52.73 جنيه للبيع

كما سجل الدولار في البنك الأهلي الكويتي 52.66 جنيه للشراء و 52.70 جنيه للبيع.