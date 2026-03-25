الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يترأس اجتماعًا موسعًا ويرفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

ترأس اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا ضم كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة، لمتابعة خطة الاستعداد للتقلبات الجوية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية مع نشاط ملحوظ للرياح قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وتدهور الرؤية الأفقية، وذلك خلال الفترة من الأربعاء ۲٥ مارس وحتى السبت ۲۸ مارس ۲۰۲٦.

جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب محافظ الغربية، اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام للمحافظة ،الأستاذ خالد العرفي السكرتير العام المساعد.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات، مشددًا على تكليف فرق الطوارئ بالتمركز في النقاط الساخنة بالمحافظة، وتجهيز سيارات شفط المياه واللوادر والمولدات الكهربائية البديلة لضمان استمرارية العمل بالمرافق الحيوية. 

كما أوعز بمراجعة أعمدة الإنارة والشبكات واللافتات، وإزالة أي توصيلات عشوائية أو إشغالات قد تعيق حركة المواطنين، إلى جانب تكثيف المرور الميداني على الطرق والمحاور الرئيسية والمناطق المنخفضة لتسهيل حركة المرور وضمان سلامة المواطنين.

تحرك تنفيذي 

وشدد المحافظ على ربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق لرصد أي أحداث طارئة والتعامل معها فورًا، وإعداد تقارير دورية لتطورات الموقف أولًا بأول.

كما وجه المحافظ بتكثيف المرور الميداني على الطرق الرئيسية ومداخل المدن، مع التركيز على المناطق المنخفضة المعرضة لتجمع المياه، وتجهيز فرق التدخل السريع للتعامل مع أي مستجدات، سواء كانت إزالة مخلفات أو سقوط أشجار أو لوحات إعلانية، بما يحافظ على السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

تحسين خدمات المواطنين 

وأشار المحافظ إلى وجود تنسيق كامل مع شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وإدارة المرور والحماية المدنية، حيث تم رفع درجة الجاهزية بكل القطاعات، ومراجعة الشبكات والمحطات وتأمينها، مع الدفع بفرق طوارئ مدربة للتدخل الفوري عند حدوث أي أعطال لضمان استمرار تقديم الخدمات بكفاءة دون انقطاع، ومتابعة القطاعات الحيوية مثل المستشفيات والوحدات الصحية ومرافق الإسعاف.

وناشد محافظ الغربية المواطنين توخي الحذر أثناء فترات سوء الأحوال الجوية، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة أو الوقوف أسفل الأشجار واللوحات المعدنية، وتقليل الحركة قدر الإمكان أثناء نشاط الرياح، مع الالتزام بتعليمات الجهات المختصة حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم.

تنفيذ التصالح الفوري 

وفي سياق متصل، ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة لتطبيق القانون مع مراعاة مصالح المواطنين، وتسهيلاً لإجراءات التصالح بشكل منظم وشفاف.

كما تابع المحافظ القرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا على الالتزام بإغلاق المحال والمولات والمطاعم والكافيهات الساعة التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، والسماح بالعمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة لمدة شهر، مع خفض إنارة الإعلانات على الطرق وتقليل إنارة الشوارع إلى أدنى نسبة ممكنة دون المساس بمعايير الأمن والسلامة، على أن تطبق هذه الإجراءات بدقة من جميع الجهات المعنية.

