السكرتير العام لبني سويف يتابع حالة الطقس بمختلف مراكز ومدن المحافظة من داخل مركز السيطرة الموحد

تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، تابع الأستاذ كامل علي غطاس السكرتير العام، من داخل مركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة، حالة الطقس بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار المتابعة المستمرة لتداعيات التقلبات الجوية المحتملة، والوقوف على جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل الفوري مع أية طوارئ.

واطمأن السكرتير العام على انتظام العمل بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، والتواصل المستمر مع الجهات المعنية، مع التأكيد على رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات، والتدخل السريع في حال حدوث تجمعات لمياه الأمطار أو أية معوقات قد تؤثر على حركة المواطنين.