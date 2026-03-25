منتخب مصر يسافر لجدة لمواجهة السعودية استعدادا لكأس العالم

يستعد منتخب مصر خلال الساعات القادمة للسفر للسعودية إستعدادا للمباراة الودية المنتظرة أمام منتخب المملكة.

ويسافر منتخب مصر إلى السعودية ظهر اليوم الأربعاء ويخوض أول تدريباته مساءا في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

وخاض المنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، المدير الفني، أخر تدريباته أمس بمركز المنتخبات الوطنية، استعداداً لمباراتي السعودية وإسبانيا المقررتين يومي 27 و 31 مارس الحالي في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم 2026.

وتضم قائمة منتخب مصر كلا من محمد الشناوي ومصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وأحمد فتوح وأحمد نبيل كوكا وحسام عبدالمجيد وخالد صبحي ومحمد هاني وطارق علاء وحمدي فتحي ومروان عطية ومهند لاشين ومحمود صابر وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمود تريزيجيه وإبراهيم عادل وهيثم حسن وإسلام عيسى وناصر منسي ومصطفي محمد.

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مباراتين وديتين أمام السعودية وإسبانيا خلال معسكر مارس الجاري ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس العالم 2026 بأمريكا.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره السعودي يوم 27 مارس على ملعب "الإنماء"، في إطار استعدادات الفريقين لكأس العالم 2026.

وتقام مباراة مصر والسعودية، في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت مصر والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة.