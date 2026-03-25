محافظ مطروح يتفقد آبار حصاد المياه بعمق صحراء براني ويوجه بالتوسع الزراعي

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، عددًا من آبار حصاد مياه الأمطار ومزارع الزيتون قبلي الطريق الساحلي (مطروح – السلوم)، وذلك تزامنًا مع سقوط أمطار الخير، في جولة ميدانية تؤكد أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

وأشاد المحافظ بجهود المزارعين في الاهتمام بالزراعات، وحرصهم على متابعة أعمال تطهير مجاري الآبار، بما يسهم في رفع كفاءة تجميع مياه الأمطار والاستفادة منها في دعم الأنشطة الزراعية.

وأكد الزملوط على ضرورة التوسع في إقامة آبار حصاد مياه الأمطار، وتعظيم الاستغلال الأمثل لها، مع زيادة الرقعة الزراعية للمحاصيل التي تشتهر بها مطروح، خاصة الزيتون، مشددًا على دعم المزارعين بالشتلات اللازمة، والتوسع في إقامة المزيد من المزارع بالظهير الصحراوي، بما يسهم في إنشاء مجتمعات زراعية جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس حسين السنيني السكرتير المساعد، والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة.