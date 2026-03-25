لأول مرة في الحرب.. حزب الله يطلق قنابل عنقودية على إسرائيل

زعمت القناة السابعة العبرية، اليوم الأربعاء، أن حزب الله اللبناني أطلق قنبلة عنقودية من جنوب لبنان باتجاه مستوطنة كريات شمونة شمال الأراضي المحتلة، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الحرب.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، أكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أن فحص مواقع سقوط المقذوفات داخل المدينة أظهر استخدام هذا النوع من الذخائر، مشيرة إلى أن القنبلة انفجرت في الجو قبل أن تتناثر منها عشرات القنابل الصغيرة، التي سقطت في قلب حي سكني.

وأوضحت الشرطة أن هذا النوع من الأسلحة يشكل خطراً مضاعفاً، نظراً لاحتمال بقاء عدد من القنابل الصغيرة دون انفجار، ما يحولها إلى ما يشبه الألغام المنتشرة في المناطق المدنية، ويهدد حياة السكان حتى بعد انتهاء الهجوم.

في المقابل، فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلية طوقاً أمنياً مشدداً على موقع الحادث، حيث انتشرت وحدات من المنطقة الشمالية، إلى جانب قوات حرس الحدود وخبراء المتفجرات التابعين للشرطة، وسط عمليات تمشيط دقيقة للحدائق والأسطح والشوارع المجاورة.