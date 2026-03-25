رئيس النواب: إتاحة مشروعات القوانين قبل المناقشة وتفعيل الدور الرقابي

عقد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، سلسلة من الاجتماعات المكثفة، اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، إلى جانب عدد من نواب المعارضة والمستقلين، في خطوة تستهدف تعزيز آليات العمل التشاركي داخل المجلس.

وأكد رئيس المجلس، خلال اللقاءات، ترحيبه بالتواصل المستمر مع جميع النواب، سواء الحزبيين أو المستقلين، لمناقشة أولويات العمل البرلماني على المستويين التشريعي والرقابي، مشددًا على أهمية توحيد الجهود لتحقيق مصالح المواطنين.

واستجابة لمطالب عدد من النواب، أعلن بدوي إتاحة مشروعات القوانين قبل إدراجها على جدول أعمال الجلسات العامة، لإتاحة الفرصة لدراستها بشكل متعمق، بما يسهم في تحسين جودة التشريعات الصادرة عن المجلس.

وشدد رئيس النواب على ضرورة ترسيخ ممارسات برلمانية سليمة، قائمة على تفعيل الدور الرقابي والتشريعي بكفاءة، بما يحقق الهدف الأساسي وهو تلبية تطلعات المواطنين، مؤكدًا أهمية الالتزام بقواعد مناقشة الأدوات البرلمانية وفقًا للائحة الداخلية.

كما دعا ممثلي الأحزاب والمستقلين إلى تفعيل دورهم النيابي بشكل أكبر، مع التركيز على مناقشة القضايا التي تمس الرأي العام بموضوعية، وبحضور ممثلي الحكومة، لضمان الوصول إلى حلول واقعية للتحديات التي تواجه المواطنين، في إطار من التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب دعم المجلس الكامل للدور الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي على الساحة الدولية، مشيدًا برؤيته الاستراتيجية في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، وحرصه على تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للحفاظ على استقرار المنطقة.

وأشار إلى أن الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية يمثل حجر الزاوية في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود لحماية مصالح الدولة العليا.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص رئيس المجلس على إرساء نهج تشاركي يضم مختلف القوى السياسية داخل البرلمان، بما يضمن استيعاب كافة الآراء والرؤى خلال مناقشة القضايا المختلفة، وصولًا إلى قرارات تعكس المصلحة العامة للدولة والمواطن.