الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

رئيس النواب: إتاحة مشروعات القوانين قبل المناقشة وتفعيل الدور الرقابي

المستشار هشام بدوي
المستشار هشام بدوي
فريدة محمد - ماجدة بدوى

عقد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، سلسلة من الاجتماعات المكثفة، اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، إلى جانب عدد من نواب المعارضة والمستقلين، في خطوة تستهدف تعزيز آليات العمل التشاركي داخل المجلس.

وأكد رئيس المجلس، خلال اللقاءات، ترحيبه بالتواصل المستمر مع جميع النواب، سواء الحزبيين أو المستقلين، لمناقشة أولويات العمل البرلماني على المستويين التشريعي والرقابي، مشددًا على أهمية توحيد الجهود لتحقيق مصالح المواطنين.

واستجابة لمطالب عدد من النواب، أعلن بدوي إتاحة مشروعات القوانين قبل إدراجها على جدول أعمال الجلسات العامة، لإتاحة الفرصة لدراستها بشكل متعمق، بما يسهم في تحسين جودة التشريعات الصادرة عن المجلس.

وشدد رئيس النواب على ضرورة ترسيخ ممارسات برلمانية سليمة، قائمة على تفعيل الدور الرقابي والتشريعي بكفاءة، بما يحقق الهدف الأساسي وهو تلبية تطلعات المواطنين، مؤكدًا أهمية الالتزام بقواعد مناقشة الأدوات البرلمانية وفقًا للائحة الداخلية.

كما دعا ممثلي الأحزاب والمستقلين إلى تفعيل دورهم النيابي بشكل أكبر، مع التركيز على مناقشة القضايا التي تمس الرأي العام بموضوعية، وبحضور ممثلي الحكومة، لضمان الوصول إلى حلول واقعية للتحديات التي تواجه المواطنين، في إطار من التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب دعم المجلس الكامل للدور الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي على الساحة الدولية، مشيدًا برؤيته الاستراتيجية في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، وحرصه على تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للحفاظ على استقرار المنطقة.

وأشار إلى أن الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية يمثل حجر الزاوية في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود لحماية مصالح الدولة العليا.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص رئيس المجلس على إرساء نهج تشاركي يضم مختلف القوى السياسية داخل البرلمان، بما يضمن استيعاب كافة الآراء والرؤى خلال مناقشة القضايا المختلفة، وصولًا إلى قرارات تعكس المصلحة العامة للدولة والمواطن.

شقق سكن لكل المصريين 2026

الأوراق المطلوبة وموعد حجز شقق سكن لكل المصريين 2026 بالطرح الجديد.. تفاصيل

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الاتحاد المصري

مفاجأة من العيار الثقيل.. لاعب أفريقي يشارك باسم مختلف وجواز سفر مزيف في الدوري

الحكومة

الحكومة تكشف حقيقة غلق المدارس والجامعات لمدة 15 يومًا

وزير التربية والتعليم

حقيقة مد تعليق الدراسة في المدارس حتى 29 مارس ..توضيح عاجل الآن

الدولار

عقب ارتفاعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنوك

ييس توروب المدير الفني

قرار عاجل من الأهلي بشأن «توروب» قبل استئناف الدوري المصري

محمد صلاح واسرته

رد فعل مفاجئ من أسرة محمد صلاح بعد إعلان رحيله عن ليفربول

ترشيحاتنا

شقق سكن لكل المصريين 2026

الأوراق المطلوبة وموعد حجز شقق سكن لكل المصريين 2026 بالطرح الجديد.. تفاصيل

موعد عيد الأضحى

الحسابات الفلكية تحسم التوقيت.. موعد عيد الأضحى 2026 وتفاصيل الإجازات الرسمية

اجازة رسمية

الاثنين أم الثلاثاء؟.. موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2026

بالصور

الإفراط في فيتامين A .. خطر خفي على صحة العظام

الإفراط في فيتامين A .. خطر خفي على صحة العظام
الإفراط في فيتامين A .. خطر خفي على صحة العظام
الإفراط في فيتامين A .. خطر خفي على صحة العظام

9 نصائح لحمايتك من الطقس البارد

9 نصائح لحمايتك من الطقس البارد
9 نصائح لحمايتك من الطقس البارد
9 نصائح لحمايتك من الطقس البارد

توست الأفوكادو.. وجبة صحية سريعة في دقائق

توست الأفوكادو
توست الأفوكادو
توست الأفوكادو

خلايا نحل بالشرقية لرفع مياه الأمطار وتأمين أعمدة الإنارة بمختلف المراكز والمدن

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

فيديو

قرارات النادي الأهلي

الأهلي يضرب بيد من حديد.. قرارات حاسمة لإعادة الانضباط وتصحيح المسار

سر لف الدبلة ٧ مرات

سر لف الدبلة 7 مرات.. تريند يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر ويثير الجدل

المزيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : موت الحضارة .. قراءة في فلسفة الإفساد وتدمير أصول الحياة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما لا يقال عن الاهتمام .. من التعارف إلى الزواج بين الشغف والمسؤولية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: عزيزي القارئ.. احذر: أمامك فخ!

المزيد