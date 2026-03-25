نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد محاور وطرق 6 أكتوبر لمتابعة التعامل مع آثار الأمطار

أجرى المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، جولة تفقدية موسعة بمدينة 6 أكتوبر.

جاء ذلك بناءً على توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة التواجد الميداني وسرعة التعامل مع تقلبات الطقس.

ورافقه خلال الجولة المهندس نادر زغفر، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، ولفيف من القيادات التنفيذية بالجهاز، وذلك لمتابعة حالة الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة عقب تعرضها لموجة من الأمطار الشديدة.

وتم خلال الجوله، التأكد من كفاءة بالوعات صرف الأمطار في المحاور الحيوية لضمان عدم وجود أي تجمعات مياه تعيق حركة المواطنين.

وتفقد نقاط تمركز المعدات وسيارات الكسح والتدخل السريع الموزعة على مستوى المدينة.

كما تم الاطمئنان على استقرار عمل محطات الرفع والمعالجة واستيعابها للضغوط الإضافية الناتجة عن مياه الأمطار.

وأشاد المهندس أحمد علي بجهود أطقم العمل الميدانية، مؤكداً على استمرار حالة الطوارئ والتنسيق الكامل بين غرفة العمليات المركزية بالهيئة وجهاز المدينة حتى استقرار الأحوال الجوية تماماً.