الأهلي يرصد مكافآت مالية ضخمة لتحفيز اللاعبين على الفوز بالدوري

أكد مصدر مسئول في النادي الأهلى أن هناك لائحة مالية جديدة للفريق الأول لكرة القدم تم إعدادها خصيصا للمباريات الست المتبقية في الدوري تتضمن الحصول على مكافآت مالية كبيرة في حالة الفوز بالدوري والتتويج باللقب وفي نفس الوقت تتضمن خصومات مالية مضاعفة في حالة الإخفاق.



وأضاف المصدر أن اللائحة الجديدة تم إعداداها بشكل مؤقت للمرحلة الحالية لتحفيز اللاعبين في المباريات الست المتبقية في الدوري وخلق دوافع جديدة امام الفريق بعد الخروج من دوري ابطال وللم الشمل وضمان المنافسة بقوة على بطولة الدوري والاحتفاظ باللقب مؤكدا أن المكافآت مرتبطة بالتتويج باللقب فقط وان هناك خصومات مضاعفة في حالة الاخفاق وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من القرارات العاجلة التي يتخذها الأهلي لإعادة ترتيب البيت والقيام بثورة تصحيح شاملة لإعادة هيكلة قطاع الكرة وتصحيح المسار لضمان عودة الأهلي بأسرع ما يمكن لمكانته الطبيعة على المستوين المحلي والقاري.