تحركات محدودة في سوق مواد البناء .. وإليكم أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تشهد أسعار مواد البناء في مصر حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الخميس 26 مارس 2026، مع تحركات طفيفة لسعر الأسمنت اليوم.

وتأتي هذه التحركات الطفيفة مع سيطرة حالة من الهدوء على سوق مواد البناء بشكل عام خلال هذه الفترة بسبب الأجازات الرسمية لعيد الفطر المبارك وحالة سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد خلال هذه الأيام.

ويأتي هذا الهدوء في ظل ترقب من جانب شركات المقاولات والمستهلكين لأي تحركات جديدة في الأسعار، خاصة بعد التغيرات الأخيرة في أسعار المحروقات وتأثيرها على تكلفة النقل والإنتاج.

وفيما يتعلق بأسعار الحديد، فقد سجلت تباينًا طفيفًا بين بعض الشركات، ووفقا للأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء فقد استقرت الأسعار اليوم بعد أن شهدت تراجع طفيف يوم أمس وجاءت الأسعار اليوم كالتالي:

بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 36442 جنيهًا مسجلا ارتفاعا قدره 206 جنيهات مقارنة بأسعار أمس

وسجل سعر حديد عز نحو 38350 جنيهًا مسجلا تراجعا قدره 109 جنيهات عن الأسعار السابقة

فيما سجل سعر حديد المراكبي نحو 37500 جنيه للطن

وسجل سعر حديد بشاي نحو 38000 جنيه للطن

كما سجل سعر حديد العشري نحو 34500 جنيه للطن

وسجل سعر حديد المصريين نحو 35000 جنيه للطن

وبالنسبة للأسمنت فقد شهد اليوم حالة من الاستقرار داخل المصانع مع هدوء نسبي في حركة السوق، وبلغ متوسط سعر طن الأسمنت نحو 3820 جنيهًا تسليم أرض المصنع، فيما يصل إلى نحو 4200 جنيه للمستهلك، باختلاف مناطق التوزيع وتكاليف النقل وهوامش التداول، مع توقعات بزيادة محتملة خلال الفترة المقبلة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن.

وسجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 4107 جنيهات مسجلا ارتفاعا قدره 23 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس

كما سجل سعر طن أسمنت الفهد نحو 3680 جنيهًا

وسجل سعر طن أسمنت السويس نحو 3850 جنيهً.